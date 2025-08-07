Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Helios, 75 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu đặt hàng, vận chuyển, hàng hóa. Khách hàng là cá nhân, chủ cửa hàng, đơn vị bán lẻ, bán buôn, chủ doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam qua các trang TMDT như taobao, Tmall, 1688, wechat
- Hướng dẫn khách hàng tạo tài khoản trên hệ thống đặt hàng của công ty, giúp khách hàng nắm rõ quy trình đặt hàng, theo dõi đơn hàng và nhận hàng.
- Thường xuyên theo dõi hệ thống để cập nhật tình trạng hàng hóa của Khách hàng, đồng thời hỗ trợ và tương tác để Khách hàng có thể lựa chọn hàng hóa, lên đơn đặt hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
– Có máy tính cá nhân hỗ trợ trong công việc.
– Có kỹ năng thuyết phục, nắm bắt tâm lý khách hàng
- Khả năng giải quyết vấn đề, thái độ tích cực và chăm chỉ
– Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn
– Thực sự yêu thích việc tư vấn Khách hàng để cùng hợp tác dài hạn, đặc biệt là các chủ cửa hàng, chủ doanh nghiệp bán lẻ, sỉ vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.000.000 + Hoa hồng + Thưởng (upto 15M – 20M)
- Làm việc trong môi trường năng động và thử thách, nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
- Được đào tạo kiến thức về nghành: logistics, thanh toán điện tử... được đào tạo kỹ năng mềm và chuyên môn về sales.
- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Helios, 75 Tam Trinh, Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

