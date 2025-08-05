Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM
- Hà Nội: 31 Hàng Bún – P. Quán Thánh –, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh
Vị trí này phụ trách cho các hoạt động kinh doanh bán xe máy điện tại Trạm, cụ thể như sau:
1. Công việc chính
Chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu hàng tháng, quý tại Trạm
Tư vấn, bán hàng cho khách hàng để đảm bảo doanh số, đem lại trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng khi có nhu cầu mua xe tại Trạm
Thu thập và báo cáo cấp trên các thông tin phản hồi từ khách hàng, xử lý sau khi được phê duyệt
Thu thập thông tin về thị trường, về nhu cầu khách hàng
Thực hiện, tư vấn các chương trình khuyến mại, sự kiện của Công ty, Trạm
2. Các công việc khác tại Trạm
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tại Trạm theo tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu khác của cấp quản lý
Có trách nhiệm cùng các bên liên quan trong việc kiểm kê, bảo vệ tài sản tại Trạm, đảm bảo tài sản tại Trạm luôn trong trạng thái tốt nhất
Thực hiện các việc khác khi có yêu cầu của quản lý
Yêu Cầu Công Việc
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng, thuyết trình tốt
Ưu tiên có kinh nghiệm: 6 tháng - 1 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng
Có khả năng làm việc teamwork
Không yêu cầu bằng cấp
Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM
Được tạo điều kiện giao lưu học hỏi, chia sẻ về kinh nghiệm xe máy
Đóng BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Ngày phép năm 12 ngày/năm. Có 02 phép trong thời gian thử việc
Thời gian làm việc theo ca linh hoạt từ thứ Hai đến Chủ nhật. (Ca 1: 8:00 - 17: 00, ca 2: 09:00 - 18:00, ca 3: 10:00 - 19:00). (Nghỉ 6 ngày/1 tháng)
Đánh giá hàng tháng và xét tăng lương (Đánh giá hàng tháng)
Quà sinh nhật, quà tết, tiệc tất niên, sự kiện công ty
Tham gia các hoạt động ngoại khoá của công ty như team building, YEP,…
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển
