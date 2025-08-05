Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 31 Hàng Bún – P. Quán Thánh –, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí này phụ trách cho các hoạt động kinh doanh bán xe máy điện tại Trạm, cụ thể như sau:
1. Công việc chính
Chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu hàng tháng, quý tại Trạm
Tư vấn, bán hàng cho khách hàng để đảm bảo doanh số, đem lại trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng khi có nhu cầu mua xe tại Trạm
Thu thập và báo cáo cấp trên các thông tin phản hồi từ khách hàng, xử lý sau khi được phê duyệt
Thu thập thông tin về thị trường, về nhu cầu khách hàng
Thực hiện, tư vấn các chương trình khuyến mại, sự kiện của Công ty, Trạm
2. Các công việc khác tại Trạm
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tại Trạm theo tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu khác của cấp quản lý
Có trách nhiệm cùng các bên liên quan trong việc kiểm kê, bảo vệ tài sản tại Trạm, đảm bảo tài sản tại Trạm luôn trong trạng thái tốt nhất
Thực hiện các việc khác khi có yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc, chỉ tiêu.
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng, thuyết trình tốt
Ưu tiên có kinh nghiệm: 6 tháng - 1 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng
Có khả năng làm việc teamwork
Không yêu cầu bằng cấp

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn bao gồm lương cứng + hoa hồng + thưởng nóng
Được tạo điều kiện giao lưu học hỏi, chia sẻ về kinh nghiệm xe máy
Đóng BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Ngày phép năm 12 ngày/năm. Có 02 phép trong thời gian thử việc
Thời gian làm việc theo ca linh hoạt từ thứ Hai đến Chủ nhật. (Ca 1: 8:00 - 17: 00, ca 2: 09:00 - 18:00, ca 3: 10:00 - 19:00). (Nghỉ 6 ngày/1 tháng)
Đánh giá hàng tháng và xét tăng lương (Đánh giá hàng tháng)
Quà sinh nhật, quà tết, tiệc tất niên, sự kiện công ty
Tham gia các hoạt động ngoại khoá của công ty như team building, YEP,…
Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Số 92 Phố Khâm Thiên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

