Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Hàng Bún – P. Quán Thánh –, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Vị trí này phụ trách cho các hoạt động kinh doanh bán xe máy điện tại Trạm, cụ thể như sau:

1. Công việc chính

Chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu hàng tháng, quý tại Trạm

Tư vấn, bán hàng cho khách hàng để đảm bảo doanh số, đem lại trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng khi có nhu cầu mua xe tại Trạm

Thu thập và báo cáo cấp trên các thông tin phản hồi từ khách hàng, xử lý sau khi được phê duyệt

Thu thập thông tin về thị trường, về nhu cầu khách hàng

Thực hiện, tư vấn các chương trình khuyến mại, sự kiện của Công ty, Trạm

2. Các công việc khác tại Trạm

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tại Trạm theo tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu khác của cấp quản lý

Có trách nhiệm cùng các bên liên quan trong việc kiểm kê, bảo vệ tài sản tại Trạm, đảm bảo tài sản tại Trạm luôn trong trạng thái tốt nhất

Thực hiện các việc khác khi có yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc, chỉ tiêu.

Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng, thuyết trình tốt

Ưu tiên có kinh nghiệm: 6 tháng - 1 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng

Có khả năng làm việc teamwork

Không yêu cầu bằng cấp

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn bao gồm lương cứng + hoa hồng + thưởng nóng

Được tạo điều kiện giao lưu học hỏi, chia sẻ về kinh nghiệm xe máy

Đóng BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Ngày phép năm 12 ngày/năm. Có 02 phép trong thời gian thử việc

Thời gian làm việc theo ca linh hoạt từ thứ Hai đến Chủ nhật. (Ca 1: 8:00 - 17: 00, ca 2: 09:00 - 18:00, ca 3: 10:00 - 19:00). (Nghỉ 6 ngày/1 tháng)

Đánh giá hàng tháng và xét tăng lương (Đánh giá hàng tháng)

Quà sinh nhật, quà tết, tiệc tất niên, sự kiện công ty

Tham gia các hoạt động ngoại khoá của công ty như team building, YEP,…

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI OKXE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.