Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH BM Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH BM Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Công Ty TNHH BM Web
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công Ty TNHH BM Web

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH BM Web

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 21 Nguyễn Hiến Lê, phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Từ nguồn data có sẵn, liên hệ với khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ về thiết kế, chăm sóc, gia hạn, bảo mật, quảng cáo trên website của họ. Việc tư vấn này có thể là trực tiếp thông qua điện thoại hoặc gặp mặt tại công ty của khách hoặc địa điểm thuận lợi mà khách hàng chọn.
Hỗ trợ ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ website với công ty và khách hàng. Hỗ trợ chuyển những thông tin xử lý hợp đồng của khách đến từng bộ phận phụ trách đúng hạn.
Khảo sát và chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài với BM WEB.
Gửi báo cáo công việc lên cấp trên theo yêu cầu (mỗi ngày).

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân ( Bắt buộc)
Ứng viên đã tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên
Giọng nói dễ nghe, có kinh nghiệm về bán hàng, sale là một lợi thế.
Sinh viên các chuyên ngành về Công nghệ, Kinh Doanh, Báo chí muốn đăng ký thực tập, vẫn được công ty bố trí và hỗ trợ tuyển dụng

Tại Công Ty TNHH BM Web Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7-25 Triệu gồm lương cơ bản: 6.5 Triệu + % Hoa hồng hấp dẫn ( Tùy theo năng lực của ứng viên)
Nguồn data công ty cung cấp 100%
Được off cố định chiều T7 và CN
Được hỗ trợ đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng theo chương trình, các dịp lễ tết.
Du lịch, team Building hàng năm.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BM Web

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH BM Web

Công Ty TNHH BM Web

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Toàn Cầu Pumps, số 21 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí MInh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

