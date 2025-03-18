Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của Công ty đến khách hàng.
Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh số đã đề ra.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Báo cáo kết quả công việc cho ban lãnh đạo theo định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí Kinh doanh trong ngành tiêu dùng nhanh, ngành nước giặt, chất tẩy rửa, dầu gội, sữa tắm....
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt và có khả năng làm việc độc lập.
Năng động, sáng tạo, có tinh thần làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7.5 triệu + Phụ cấp + Thưởng doanh số theo KPI
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động Teambuilding và nghỉ mát hàng năm.
Cơ hội thăng tiến cao trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa B, Vinaconex 2, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

