Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN FAMART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 26, Đường 13C, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

•Tìm kiếm các khách hàng mới, khai thác, chăm sóc và phát triển nguồn khách hàng của công ty;

• Tư vấn, đàm phán, chốt sale;

• Chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ, hỗ trợ khách trước và sau giao dịch;

• Thu thập ý kiến, tiềm kiếm thông tin, tư vấn đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng;

• Các công việc cụ thể khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

• Thường xuyên thăm hỏi chăm sóc các đại lý từ 30 đại lý trở lên theo định kỳ 1 tuần/ lần

• Báo cáo lịch cho quản lý trực tiếp duyệt lịch kiểm tra, phát triển đại lý, tất cả các kênh bán hàng.

• Thực hiện các công việc của cấp trên trực tiếp giao

• Theo dõi khảo sát thị trường khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng mảng bán lẻ.

• Ưu Tiên Nam

• Độ tuổi: 23 – 35 tuổi

• Yêu cầu bằng cấp: Đại học/Cao Đẳng

• Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực.

• Giữ bí mật các thông tin về kinh doanh của Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAMART Thì Được Hưởng Những Gì

+ Tổng thu nhập lương cơ bản 8 triệu đồng/ tháng + % hoa hồng trên doanh số bán hàng

+ Lương cứng 8-10tr tùy năng lực sẽ có offer

+ Thưởng Lễ, tết, Lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty

+ Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

+ Tăng lương theo chế độ công ty và năng lực (Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm...);

+ Ngày nghỉ: phép năm, ngày nghỉ lễ, Tết theo luật hiện hành;

+ Làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp trẻ, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin