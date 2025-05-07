Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Nhà Apex Building, 121 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Làm việc tại q.Hai Bà Trưng, HN

- Lên kế hoạch và đi thị trường.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳngtrở lên.

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh là một lợi thế.

- Hoạt ngôn, có khả năng gắn kết, điều phối, đàm phán.

- Giao tiếp tốt; tư duy logic; chủ động trong công việc; nhiệt tình, nhanh nhẹn.

Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn, theo năng lực, theo doanh số

- Tăng lương hàng năm, lương Tháng 13, thưởng dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Du lịch hằng năm

- Chế độ nghỉ phép

- Được công ty đào tạo liên tục hàng năm

- Được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên ngành và làm việc trong môi trường văn minh chuyên nghiệp, công việc ổn định.

- Các chế độ khác hưởng theo Luật lao động Việt nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin