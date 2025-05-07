Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Nhà Apex Building, 121 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
- Làm việc tại q.Hai Bà Trưng, HN
- Lên kế hoạch và đi thị trường.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳngtrở lên.
- Có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh là một lợi thế.
- Hoạt ngôn, có khả năng gắn kết, điều phối, đàm phán.
- Giao tiếp tốt; tư duy logic; chủ động trong công việc; nhiệt tình, nhanh nhẹn.
- Có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh là một lợi thế.
- Hoạt ngôn, có khả năng gắn kết, điều phối, đàm phán.
- Giao tiếp tốt; tư duy logic; chủ động trong công việc; nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương hấp dẫn, theo năng lực, theo doanh số
- Tăng lương hàng năm, lương Tháng 13, thưởng dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Du lịch hằng năm
- Chế độ nghỉ phép
- Được công ty đào tạo liên tục hàng năm
- Được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên ngành và làm việc trong môi trường văn minh chuyên nghiệp, công việc ổn định.
- Các chế độ khác hưởng theo Luật lao động Việt nam.
- Tăng lương hàng năm, lương Tháng 13, thưởng dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Du lịch hằng năm
- Chế độ nghỉ phép
- Được công ty đào tạo liên tục hàng năm
- Được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên ngành và làm việc trong môi trường văn minh chuyên nghiệp, công việc ổn định.
- Các chế độ khác hưởng theo Luật lao động Việt nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI