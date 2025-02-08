Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cuộc Sống Ấm Áp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 192 Ngô Gia Tự, Phường 4,Hồ Chí Minh

Bên cạnh chuỗi showroom ở TP HCM, Cozy vẫn đang tìm kiếm những nhân sự cho vị trí nhân viên bán hàng tại showroom Hà Nội, công việc cụ thể bao gồm:

- Tư vấn bán hàng trực tiếp tại showroom nội thất sang trọng (Không đi thị trường)

- Hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng

- Trả lời, tư vấn bán hàng trên các kênh online và bằng điện thoại

- Thời gian làm việc: từ 8h - 21h, 4 - 5 ngày/tuần

+ Showroom Ngô Gia Tự: 192-198 Ngô Gia Tự, P 4, Quận 10, TPHCM

+ Showroom Phú Mỹ Hưng: 27-29-31 Nguyễn Văn Linh, P Tân Phong, Quận 7, TPHCM

+ Showroom Sala: 72 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, P An Lợi Đông, TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ), TPHCM

+ Showroom Hà Nội : 19-21 Phố Huế, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Ứng viên dưới 35 tuổi

- Giới tính: Nữ

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các ngành liên quan kinh tế, thương mại, thiết kế, tài chính.

- Ưu tiên kinh nghiệm trong các lĩnh vực: nội thất, bất động sản, bán lẻ, bảo hiểm, tín dụng.

- Ngoại hình ưa nhìn, có thiện cảm, thông minh, nhanh nhẹn

-Sẽ được đào tạo bài bản khi nhận việc.

Tại Công ty TNHH Cuộc Sống Ấm Áp Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản (8.000.000 đồng) + hoa hồng bán hàng : tổng thu nhập từ 15.000.000 - 40.000.000 đồng / tháng.

- Nhận việc ngay khi phỏng vấn đạt yêu cầu

- Mức lương - thưởng sẽ xứng đáng với năng lực làm việc.

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Được tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi, bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN...) theo quy định của pháp luật.

- Được ký Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc

- Du lịch cùng công ty hằng năm.

-Thưởng các ngày Lễ ,Tết, các chế độ phúc lợi nhân viên và lương tháng 13.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sang trọng, thân thiện, năng động, trẻ trung, thường xuyên được đi ăn/đi chơi.

- Mỗi 1-2 tháng sẽ có buổi tiệc họp mặt tại các địa điểm sang trọng.

- Được đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ năng bán hàng. Có cơ hội thăng tiến.

