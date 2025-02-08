Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A5 /33 ấp 1 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh

- Khai thác nhu cầu, tư vấn và bán hàng cho khách hàng các sản phẩm của Công ty.

- Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

- Viết Content đăng bài sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội ( Facebook, Zalo, Tiktok....)

- Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn chốt hợp đồng với khách hàng.

- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng.

- Phối hợp với đội nhóm để thực hiện mục tiêu chung

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam,Nữ có đam mê kinh doanh.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Có khả năng giao tiếp thuyết phục khách hàng tốt.

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

- Có tính kiên trì, chủ động

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Thỏa thuận + hoa hồng + phụ cấp (Thu nhập trung bình team Kinh doanh từ 15-30tr/tháng)

- Đóng BHXH, các chế độ khác theo quy định nhà nước

- Thưởng lễ, tết, .....

- Du lịch hàng năm cùng Công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao tinh thần chủ động, nhiều cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Thắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin