Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Thắng
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Thắng

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- A5 /33 ấp 1

- Xã Vĩnh Lộc A

- Huyện Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh
- Khai thác nhu cầu, tư vấn và bán hàng cho khách hàng các sản phẩm của Công ty.
- Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
- Viết Content đăng bài sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội ( Facebook, Zalo, Tiktok....)
- Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn chốt hợp đồng với khách hàng.
- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng.
- Phối hợp với đội nhóm để thực hiện mục tiêu chung

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam,Nữ có đam mê kinh doanh.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Có khả năng giao tiếp thuyết phục khách hàng tốt.
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Có tính kiên trì, chủ động

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Thỏa thuận + hoa hồng + phụ cấp (Thu nhập trung bình team Kinh doanh từ 15-30tr/tháng)
- Đóng BHXH, các chế độ khác theo quy định nhà nước
- Thưởng lễ, tết, .....
- Du lịch hàng năm cùng Công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao tinh thần chủ động, nhiều cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Thắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Thắng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 248 Đường 1A - Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

