Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Học 247 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toà nhà Cosis, 54A Nơ Trang Long,Hồ Chí Minh

Mở rộng thị trường, thuyết phục và tư vấn các khách hàng là các trường TH-THCS-THPT và các Cơ quan Sở Ban Ngành sử dụng giải pháp Thư viện số trên toàn quốc.

Liên hệ, gặp gỡ khách hàng để nhận yêu cầu và tư vấn những giải pháp thư viện số giúp các thư viện cung cấp dịch vụ thư viện số đến tất cả các đối tượng bạn đọc một cách hiệu quả.

Thiết lập, quản lý và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng.

Báo cáo trực tiếp cho trưởng bộ phận kinh doanh

Tốt nghiệp ĐH/ CĐ chuyên ngành Kinh tế hoặc Marketing.

Thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng Internet.

Kỹ năng giao tiếp tốt qua Emailvà điện thoại.

Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe và truyền cảm,

Nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc và có tinh thần đồng đội.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh loại sản phẩm giải pháp công nghệ thông tin

Sẵn sàng đi công tác theo nhu cầu công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Học 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao bao gồm lương cứng và thưởng doanh số

Hỗ trợ phí Điện Thoại

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng các quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam, BHXH, BHYT, BHTN, các ngày nghỉ,… và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

