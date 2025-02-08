Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Học 247 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Học 247 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Học 247
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Học 247

Nhân viên kinh doanh

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Học 247

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toà nhà Cosis, 54A Nơ Trang Long,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Mở rộng thị trường, thuyết phục và tư vấn các khách hàng là các trường TH-THCS-THPT và các Cơ quan Sở Ban Ngành sử dụng giải pháp Thư viện số trên toàn quốc.
Liên hệ, gặp gỡ khách hàng để nhận yêu cầu và tư vấn những giải pháp thư viện số giúp các thư viện cung cấp dịch vụ thư viện số đến tất cả các đối tượng bạn đọc một cách hiệu quả.
Thiết lập, quản lý và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng.
Báo cáo trực tiếp cho trưởng bộ phận kinh doanh

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/ CĐ chuyên ngành Kinh tế hoặc Marketing.
Thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng Internet.
Kỹ năng giao tiếp tốt qua Emailvà điện thoại.
Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe và truyền cảm,
Nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc và có tinh thần đồng đội.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh loại sản phẩm giải pháp công nghệ thông tin
Sẵn sàng đi công tác theo nhu cầu công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Học 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao bao gồm lương cứng và thưởng doanh số
Hỗ trợ phí Điện Thoại
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được hưởng các quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam, BHXH, BHYT, BHTN, các ngày nghỉ,… và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Học 247

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Học 247

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Học 247

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

