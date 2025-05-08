Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng phù hợp nằm trong phân khúc thị trường của sản phẩm ( thiết bị vật tư nha khoa)

Tư vấn sản phẩm, báo giá và lên đơn hàng cho khách hàng.

Theo dõi, chăm sóc khách hàng theo data sẵn có, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.

Theo dõi tiến độ bán hàng, hàng tồn kho để lên kế hoạch mua hàng với bộ phận mua hàng.

Đàm phán, thỏa thuận, kí kết và theo dõi việc thực hiện hợp đồng với khách hàng.

Tính cách: Siêng năng, trung thực, cầu tiến, năng động

Am hiểu và yêu thích công việc kinh doanh (đặc biệt là kinh doanh ngoài thị trường)

Thái độ làm việc tích cực, mức độ tập trung và tinh thần học hỏi cao.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên (đặc biệt ở lĩnh vực bán lẻ, bất động sản, bảo hiểm, hàng tiêu dùng nhanh hoặc dịch vụ…)

Có thể làm việc trong môi trường áp lực.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình dễ nhìn sẽ là một lợi thế.

Độ tuổi: 22 – 35

Có laptop cá nhân

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 từ 8g đến 17g, thứ 7 từ 8g đến 12g.

Thu nhập lên đến 30 triệu (Lương cơ bản 9tr – 15tr + Thưởng doanh thu không giới hạn)

Môi trường làm việc: trẻ trung gần gũi và thoải mái, 3 tháng review lương 1 lần.

Đảm bảo các chế độ: BHXH-BHYT-BHTN, Nghỉ phép – Lễ – Tết, Phúc lợi từ Công Đoàn nhân các dịp đặc biệt (sinh nhật, lễ – tết, đám cưới, sinh em bé…).

Được tham giacác buổi Hội thảo – Hội chợ lớn, có cơ hội được làm việc với các Bác sỹ & các Chuyên gia/Kỹ thuật viên trong và ngoài nước

Được trainingKỹ năng Bán hàng & Kiến thức sản phẩm về chuyên môn trong lĩnh vực Nha Khoa

Làm việc ổn định lâu dài

