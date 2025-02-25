Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NDV LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

khám sức khoẻ định kỳ, nghỉ mát thường niên, hoạt động teambuilding, xét tăng lương hàng năm và các khoản thưởng lương T13, thưởng Lễ, Tết, sự kiện của công ty hoặc thưởng theo đánh giá hoàn thành công việc và kết quả kinh doanh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng mới theo định hướng và chiến lược của công ty đề ra (được công ty đào tạo chuyên sâu về sales, các kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc, cần nhân viên có định hướng gắn bó lâu dài)

- Trao đổi, tư vấn khách hàng, cung cấp báo giá và các giải pháp tối ưu cho khách hàng...

- Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo thực hiện công việc đúng quy trình

- Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng của KH cũ và phát triển thêm KH mới

- Lương thoả thuận theo năng lực.

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu thích công việc kinh doanh.

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Logistics, XNK, Kinh doanh quốc tế, Thương mại quốc tế.

- Có hiểu biết & kiến thức về lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu (ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các Công ty giao nhận vận chuyển, )

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Ham học hỏi, tinh thần cầu tiến, không ngại khó khăn và chịu được áp lực

- Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng

- Sử dụng tốt tiếng Anh (nghe, nói, viết) (biết thêm ngoại ngữ là tiếng Hoa hoặc tiếng Nhật là 1 lợi thế)

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NDV LOGISTICS

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

