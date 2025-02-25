Tuyển Nhân viên kinh doanh TNHH TM DV DÌN KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TNHH TM DV DÌN KÝ
- Hồ Chí Minh: Theo ca (ca 8 tiếng, tuần nghỉ 1 ngày), Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Trực Fanpage, chăm sóc, và tư vấn khách hàng đặt bàn tiệc ( Thôi nôi, đám cưới, khách đoàn, …. ) tại nhà hàng
Tiếp nhận thông tin khiếu nại và hỗ trợ giải đáp các vấn đề của khách hàng trên các kênh truyền thông như: website, facebook, zalo, …
Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn của doanh nghiệp tới khách hàng.
Báo cáo hàng tuần với cấp trên về tiến độ công việc.
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Có kiến thức cơ bản về ngành nhà hàng là một lợi thế
Chủ động, năng động, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến
Tại TNHH TM DV DÌN KÝ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH TM DV DÌN KÝ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
