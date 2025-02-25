Tuyển Nhân viên kinh doanh TNHH TM DV DÌN KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

TNHH TM DV DÌN KÝ
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
TNHH TM DV DÌN KÝ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TNHH TM DV DÌN KÝ

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Theo ca (ca 8 tiếng, tuần nghỉ 1 ngày), Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Trực Fanpage, chăm sóc, và tư vấn khách hàng đặt bàn tiệc ( Thôi nôi, đám cưới, khách đoàn, …. ) tại nhà hàng
Tiếp nhận thông tin khiếu nại và hỗ trợ giải đáp các vấn đề của khách hàng trên các kênh truyền thông như: website, facebook, zalo, …
Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn của doanh nghiệp tới khách hàng.
Báo cáo hàng tuần với cấp trên về tiến độ công việc.
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng trở lên có chuyên ngành liên quan
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Có kiến thức cơ bản về ngành nhà hàng là một lợi thế
Chủ động, năng động, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến

Tại TNHH TM DV DÌN KÝ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH TM DV DÌN KÝ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TNHH TM DV DÌN KÝ

TNHH TM DV DÌN KÝ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

