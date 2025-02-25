Tuyển Nhân viên kinh doanh TNHH TM DV DÌN KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Trực Fanpage, chăm sóc, và tư vấn khách hàng đặt bàn tiệc ( Thôi nôi, đám cưới, khách đoàn, …. ) tại nhà hàng

Tiếp nhận thông tin khiếu nại và hỗ trợ giải đáp các vấn đề của khách hàng trên các kênh truyền thông như: website, facebook, zalo, …

Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn của doanh nghiệp tới khách hàng.

Báo cáo hàng tuần với cấp trên về tiến độ công việc.

Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng trở lên có chuyên ngành liên quan

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Có kiến thức cơ bản về ngành nhà hàng là một lợi thế

Chủ động, năng động, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến

Tại TNHH TM DV DÌN KÝ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

