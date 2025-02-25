Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương deal theo năng lực và kinh nghiệm từ 6 - 10tr (chưa bao gồm hoa hồng) Hoa hồng theo quy định và chính sách của công ty trong đó có bán máy, lắp máy, cơ số hóa chất Phụ cấp Đóng 100% BHXH không trừ vào lương Nghỉ lễ tết theo đúng quy đinh nhà nước, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua các kênh (dữ liệu công ty, đấu thầu công khai, giới thiệu từ khách hàng cũ, thu thập thông tin từ các phòng ban khác như kỹ thuật, kho hàng..)

Chăm sóc khách hàng: chủ động liên hệ với các khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ để nắm tình hình, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi thời gian kết thúc hợp đồng để chuẩn bị thêm danh mục sản phẩm.

Triển khai thực hiện hợp đồng: Sau khi đã chốt hợp đồng với khách hàng, nhân viên kinh doanh phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai thực hiện hợp đồng, đảm bảo các nhu cầu của khách hàng

Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh

Scan, lưu trữ các giấy tờ theo từng đơn vị

Thực hiện các công việc khi trúng thầu bao gồm, liên hệ đơn vị, làm hồ sơ thầu, đóng thầu theo thời gian quy định của ban Giám Đốc

Các công việc nội bộ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm là một lợi thế

Giao tiếp tốt, chủ động tìm kiếm khách hàng

Tiếng Anh giao tiếp (nếu có)

Có kỹ năng tin học văn phòng tốt

Tại Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin