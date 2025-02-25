Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh-Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các kế hoạch bán hàng thông qua việc bao phủ thị trường hằng ngày (theo chỉ tiêu, KPI, khách hàng và tuyến bán hàng)

Thực hiện thăm viếng và Mở mới khách hàng, cập nhật đúng phân loại khách hàng công ty quy định, tăng MCP

Đảm bảo sản phẩm luôn có sẵn và được trưng bày, bảo quản đúng chuẩn (tủ, trên quầy, kệ trưng bày)

Tư vấn hướng dẫn sản phẩm đến khách hàng

Hoàn thành chỉ tiêu công ty giao: DS, KPI, Trưng bày......

Tuân thủ và thực hiện đúng các chương trình bán hàng của công ty (Key đơn, phân loại đúng KH, chính sách, giá, không lấn vùng, bán đạp.....)

Tuân thủ và sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ bán hàng (DMS)

Thu thập thông tin thị trường hằng ngày - báo cáo chính xác các thông tin bán hàng, dữ liệu khách hàng hằng ngày theo yêu cầu của công ty

Phát triển mối quan hệ với khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên

Biết thao tác ứng dụng DMS (có thể đào tào)

Chịu khó đi thị trường, Khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt

Có baga để chở hàng phủ lẻ thị trường (bắt buộc)

Có tinh thần làm việc nhóm

Chịu áp lực công việc cao

Sức khỏe tốt

Tác phong lịch sự, gọn gàng

Thái độ trung thực

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

