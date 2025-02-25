Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh-Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh-Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái
- Hồ Chí Minh: 157 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các kế hoạch bán hàng thông qua việc bao phủ thị trường hằng ngày (theo chỉ tiêu, KPI, khách hàng và tuyến bán hàng)
Thực hiện thăm viếng và Mở mới khách hàng, cập nhật đúng phân loại khách hàng công ty quy định, tăng MCP
Đảm bảo sản phẩm luôn có sẵn và được trưng bày, bảo quản đúng chuẩn (tủ, trên quầy, kệ trưng bày)
Tư vấn hướng dẫn sản phẩm đến khách hàng
Hoàn thành chỉ tiêu công ty giao: DS, KPI, Trưng bày......
Tuân thủ và thực hiện đúng các chương trình bán hàng của công ty (Key đơn, phân loại đúng KH, chính sách, giá, không lấn vùng, bán đạp.....)
Tuân thủ và sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ bán hàng (DMS)
Thu thập thông tin thị trường hằng ngày - báo cáo chính xác các thông tin bán hàng, dữ liệu khách hàng hằng ngày theo yêu cầu của công ty
Phát triển mối quan hệ với khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết thao tác ứng dụng DMS (có thể đào tào)
Chịu khó đi thị trường, Khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt
Có baga để chở hàng phủ lẻ thị trường (bắt buộc)
Có tinh thần làm việc nhóm
Chịu áp lực công việc cao
Sức khỏe tốt
Tác phong lịch sự, gọn gàng
Thái độ trung thực
Tại Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh-Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh-Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI