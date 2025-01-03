Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP đầu tư HS Golf Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Việt Yên Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tư vấn và bán hàng các sản phẩm Golf và Thời trang Golf tại showroom HS Golf.

Ghi nhận thông tin bán hàng và cập nhật vào hệ thống.

Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thời gian làm việc: Luân ca, xếp lịch làm việc theo tuần, 1 tuần nghỉ 1 buổi:

+ Sáng 7h15-15h15 hoặc

+ Chiều 13h-21h

Địa điểm làm việc: Showroom HS Golf tại sân golf Stone Highland Golf & Resort Thôn Dĩnh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, năng động, tự tin.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, trung thực, có trách nhiệm cao.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng.

Tại Công ty CP đầu tư HS Golf Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 10 triệu/tháng (lương cứng 7 triệu + hoa hồng), thỏa thuận theo năng lực.

Được đào tạo và chơi Golf, cơ hội thăng tiến trong ngành.

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Nhà nước.

Thưởng ngày lễ, Tết và các phúc lợi theo chính sách của công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư HS Golf Việt Nam

