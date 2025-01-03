Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP đầu tư HS Golf Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP đầu tư HS Golf Việt Nam
- Bắc Giang:
- Việt Yên Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Tư vấn và bán hàng các sản phẩm Golf và Thời trang Golf tại showroom HS Golf.
Ghi nhận thông tin bán hàng và cập nhật vào hệ thống.
Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian làm việc: Luân ca, xếp lịch làm việc theo tuần, 1 tuần nghỉ 1 buổi:
Thời gian làm việc:
+ Sáng 7h15-15h15 hoặc
+ Chiều 13h-21h
Địa điểm làm việc: Showroom HS Golf tại sân golf Stone Highland Golf & Resort Thôn Dĩnh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, trung thực, có trách nhiệm cao.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Trung cấp trở lên
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng.
Ưu tiên
Tại Công ty CP đầu tư HS Golf Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
Được đào tạo và chơi Golf, cơ hội thăng tiến trong ngành.
đào tạo và chơi Golf
Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Nhà nước.
quyền lợi
Thưởng ngày lễ, Tết và các phúc lợi theo chính sách của công ty.
Thưởng
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.
môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư HS Golf Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI