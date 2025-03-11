Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 939A
- kp Bình Thùng 1
- phường Bình An,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ khách hàng ( data có sẵn) để bán hàng.
Quảng cáo, tìm kiếm khách hàng mới.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để lên kế hoạch thu mua vật tư.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học về cơ khí chế tạo
Giới tính nam, tuổi từ 27-37
Yêu cầu tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ( lương cứng + hoa hồng ) tổng thu nhập từ 15 triệu trở lên tùy năng lực
Được đào tạo chuyên môn
Tham gia bảo hiểm đầy đủ
Lương tháng 13
Được thưởng hoa hồng bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
