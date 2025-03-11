Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 939A - kp Bình Thùng 1 - phường Bình An,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khách hàng ( data có sẵn) để bán hàng.

Quảng cáo, tìm kiếm khách hàng mới.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để lên kế hoạch thu mua vật tư.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học về cơ khí chế tạo

Giới tính nam, tuổi từ 27-37

Yêu cầu tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ( lương cứng + hoa hồng ) tổng thu nhập từ 15 triệu trở lên tùy năng lực

Được đào tạo chuyên môn

Tham gia bảo hiểm đầy đủ

Lương tháng 13

Được thưởng hoa hồng bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN

