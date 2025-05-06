Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND

Mức lương
9 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc City, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 50 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của KH (điện thoại, email, gặp mặt trực tiếp).
Cung cấp thông tin về các dự án BĐS của công ty.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (kinh doanh, pháp lý, tài chính) để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.
Chủ động cập nhật và thông báo cho KH về tiến độ dự án, chính sách bán hàng, và các chương trình ưu đãi đặc biệt.
Thu thập và phân tích phản hồi của KH, đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm KH
Xây dựng và quản lý hồ sơ KH chuyên nghiệp, đảm bảo tính bảo mật và chính xác.
Tham gia tổ chức và tham gia các sự kiện, hội thảo dành cho KH cùng team Sale admin.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên gen Z.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CSKH,BDS.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, xử lý tình hướng tốt.
Làm việc chủ động và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000đ/tháng.
Thưởng: 500.000đ/ giao dịch đến từ khách hàng các bạn chăm sóc.
Chế độ thưởng hấp dẫn, dựa trên hiệu quả công việc và sự hài lòng của khách hàng.
Thưởng lễ, Tết, hiệu suất theo quy định của công ty.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa từ đồng đội và quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 49 đường số 37, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

