Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH K.T Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH K.T Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH K.T Bình Dương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH K.T Bình Dương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn & chăm sóc nguồn khách hàng hiện tại để tạo điều kiện cho các cơ cơ hội mới.
Chủ động phát triển, mở rộng tìm kiếm khách hàng mới
Lên kế hoạch phát triển kinh doanh
Phát triển mối quan hệ kinh doanh bền vững & lâu dài với các khách hàng quan trọng.
Đóng vai trò là cầu nối nhằm giải đáp - hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học ngành QTKD, Marketing, Sales...
Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí sales (ưu tiên sales dịch vụ)
Có khả năng làm việc độc lập, xây dựng kế hoạch, thiết lập & phát triển đội ngũ.
Kỹ năng tư vấn, nắm bắt rõ nhu cầu & thuyết phục khách hàng
Khả năng phân tích thị trường trong ngành
Ngoại giao tốt.

Tại Công ty TNHH K.T Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Tự hào là Công ty hàng đầu & uy tín trong lĩnh vực tư vấn nghiệp vụ Kế toán tại Bình Dương - với phương châm “Chuyên nghiệp -Tận tâm – Hiệu quả”, K.T BÌNH DƯƠNG đã và đang đáp ứng hài lòng hơn 1000+ công ty về việc cung cấp các dịch vụ Kế Toán, dịch vụ Đăng kí Kinh Doanh, dịch vụ Hành chính...
Với đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, tận tâm, K.T BÌNH DƯƠNG không chỉ giúp các Công ty tối đa hóa lợi ích mà tiết kiệm hơn chi phí, mang lại sự hiệu quả, chất lượng trong hoạt động.
K.T BÌNH DƯƠNG - nơi bạn sẽ được cộng tác với những đồng đội có chuyên môn, nhiệt huyết, chúng tôi xây dựng & tôn trọng mối quan hệ cộng tác để cùng phát triển, cùng thành công.
Quyền lợi:
Môi trường làm việc thân thiện, văn minh & có nhiều cơ hội thăng tiến;
Phúc lợi tốt: Lương cơ bản (theo năng lực) + Hoa hồng hấp dẫn + Thưởng Lễ/Thưởng cuối năm + Tham gia BHXH theo qui định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH K.T Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH K.T Bình Dương

Công ty TNHH K.T Bình Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15/1/9 Phạm Ngọc Thạch, P.Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

