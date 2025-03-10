Tuyển Nhân viên kinh doanh Rita Võ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Rita Võ
- Bình Dương: 6.000.000 vnd + Phụ cấp cơm trưa (650.000 vnd) + thưởng doanh số (không giới hạn) Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của luật LĐ Ưu đãi từ 30%
- 50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty. Được đào tạo chuyên sâu kiến thức về ngành ô tô, training sản phẩm và kỹ năng bán hàng nếu chưa có kinh nghiệm., Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và khai thác thông tin khách hàng của cá nhân và công ty.
Tương tác với khách hàng qua các kênh, MXH (Facebook, Zalo, Website, Youtube, Tiktok).
Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp thắc mắc, tư vấn kịp thời về chất lượng, giá cả, số lượng yêu cầu,... cho khách hàng.
Thực hiện công tác bàn giao xe, hồ sơ cho khách hàng.
Trực bán hàng tại Showroom theo sự phân công của Quản lý.
Sản phẩm xe: ô tô tải, tải nặng, xe ben, xe đầu kéo,... (dòng sản phẩm chính là Shacman, Howo, Junton).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, độ tuổi từ 20-40 tuổi.
Năng động, ham học hỏi, đam mê kinh doanh, chủ động trong công việc.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Có thể di chuyển đi thị trường để tìm kiếm và tư vấn khách hàng.
Tại Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rita Võ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI