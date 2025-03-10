Tuyển Nhân viên kinh doanh Rita Võ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 6.000.000 vnd + Phụ cấp cơm trưa (650.000 vnd) + thưởng doanh số (không giới hạn) Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của luật LĐ Ưu đãi từ 30% - 50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty. Được đào tạo chuyên sâu kiến thức về ngành ô tô, training sản phẩm và kỹ năng bán hàng nếu chưa có kinh nghiệm., Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và khai thác thông tin khách hàng của cá nhân và công ty.

Tương tác với khách hàng qua các kênh, MXH (Facebook, Zalo, Website, Youtube, Tiktok).

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp thắc mắc, tư vấn kịp thời về chất lượng, giá cả, số lượng yêu cầu,... cho khách hàng.

Thực hiện công tác bàn giao xe, hồ sơ cho khách hàng.

Trực bán hàng tại Showroom theo sự phân công của Quản lý.

Sản phẩm xe: ô tô tải, tải nặng, xe ben, xe đầu kéo,... (dòng sản phẩm chính là Shacman, Howo, Junton).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành ô tô, hoặc đam mê lĩnh vực ô tô - xe máy, BĐS, thiết bị điện tử,...

Nam/Nữ, độ tuổi từ 20-40 tuổi.

Năng động, ham học hỏi, đam mê kinh doanh, chủ động trong công việc.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có thể di chuyển đi thị trường để tìm kiếm và tư vấn khách hàng.

Tại Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rita Võ

