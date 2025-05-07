Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91 Nguyễn Chí Thanh P Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc về bán hàng và xúc tiến thị trường đối với các sản phẩm được giao theo mảng thị trường hoặc phạm vi địa lý, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu về doanh số cũng như các chỉ tiêu về chuyên môn kinh doanh
Độc lập hoặc tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng của cá nhân hay toàn nhóm, triển khai các kế hoạch bán hàng và xúc tiến thị trường theo phân công
Thực hiện các công việc về chuyên môn bán hàng và kinh doanh liên quan khác như: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo thị trường và khách hàng, tham gia hoặc hỗ trợ soạn thảo và theo dõi hợp đồng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng, bàn giao và nghiệm thu hàng hóa
Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, ứng dụng trong và ngoài nước theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và phân công của Giám Đốc KD.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ Đại học trở lên với các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc Kỹ thuật, y dược, Công nghệ, tư vấn các ngành bảo hiểm, dịch vụ và thương mại điện tử, truyền thông, PR…
Có kinh nghiệm về thiết bị y tế, thẩm mỹ, dược, mỹ phẩm… được ưu tiên lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị, trình dược bán hàng từ 01 năm trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với khách hàng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh tốt, nhanh nhậy với thị trường.
Có mong muốn và đam mê kinh doanh

Tại Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 15-30tr/ tháng. Lương cơ bản ít nhất 8-10tr tùy vào kinh nghiệm + Thưởng DS (tháng/quý) + % Hoa hồng hấp dẫn + Thưởng năm
Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ kiến thức bán hàng
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động, được đóng BHXH, BHYT, BHTN;
Môi trường làm việc năng động, các hỗ trợ xe, điện thoại, và có sẵn data khách hàng chăm sóc lên đến 500 khách
Có cơ hội thăng tiến trong môi trường công ty chuyên về thẩm mỹ y tế thẩm mỹ hàng đầu VN.
Được hưởng đầy đủ chế độ lao động theo Quy định nhà nước.
Nhân viên tổ chức sinh nhật, du lịch nghỉ mát hàng năm và các hoạt động văn hóa thể thao.
Được chăm sóc sắc đẹp miễn phí và người thân được hỗ trợ 50% khi có nhu cầu
Được làm việc cùng các chuyên gia, bác sĩ trong và ngoài nước, các sự kiện truyền thông PR cùng những người nổi tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 91 Nguyễn Chí Thanh- P Láng Hạ Q Đống Đa HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

