Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh: có trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, bao gồm mục tiêu bán hàng, chiến lược tiếp cận thị trường, và các hoạt động marketing. Họ cần phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xác định các cơ hội và thách thức, từ đó đề ra các kế hoạch và chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty.

Quản lý đội ngũ bán hàng: sẽ tuyển dụng, đào tạo, giám sát và động viên đội ngũ nhân viên bán hàng, đảm bảo đội ngũ bán hàng được huấn luyện tốt, có kỹ năng và kiến thức về sản phẩm, và làm việc hiệu quả để đạt được chỉ tiêu bán hàng. Có trách nhiệm đánh giá hiệu quả làm việc, thực hiện đánh giá nhân viên, và đề xuất các chương trình khen thưởng hoặc cải thiện hiệu suất.

Phát triển mạng lưới khách hàng: chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Phát triển mạng lưới khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, và duy trì mối quan hệ tốt đẹp để đảm bảo doanh số bán hàng ổn định và tăng trưởng.

Đàm phán và ký kết hợp đồng: có quyền hạn đàm phán các điều khoản hợp đồng với khách hàng, đối tác phân phối, hoặc các bên liên quan. Thương lượng giá cả, điều khoản thanh toán, và các điều kiện hợp tác.

Quản lý và phân tích dữ liệu bán hàng: cần theo dõi và phân tích các số liệu bán hàng, báo cáo doanh số, và các chỉ số thị trường. Sử dụng dữ liệu để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch bán hàng, điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết, và đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên phân tích dữ liệu.

Nghiên cứu và phát triển thị trường: có trách nhiệm nghiên cứu thị trường, theo dõi các xu hướng, và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới. Cập nhật thông tin về các sản phẩm mới, chính sách y tế, và các thay đổi trong thị hiếu của khách hàng để điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

Phối hợp với các bộ phận khác: cần làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo các hoạt động kinh doanh được thực hiện hiệu quả. Tham gia vào việc lập kế hoạch, triển khai chiến dịch, và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, giá cả, và phân phối.

Đảm bảo tuân thủ quy định: phải đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật, chính sách của công ty, và các quy định trong ngành Dược. Cập nhật kiến thức về các quy định pháp lý và đạo đức trong kinh doanh dược phẩm.

Báo cáo và cập nhật thông tin: có trách nhiệm báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, kết quả bán hàng, và các vấn đề phát sinh cho Ban TGĐ. Cập nhật thông tin và kiến thức cho đội ngũ bán hàng, đảm bảo mọi người trong phòng luôn được trang bị những kỹ năng và hiểu biết cần thiết.

Đào tạo và phát triển nhân viên: có quyền hạn và trách nhiệm trong việc xây dựng các chương trình đào tạo, huấn luyện nhân viên, và phát triển kỹ năng cho đội ngũ bán hàng. Tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo, hoặc các hoạt động nâng cao năng lực cho nhân viên.

Đề xuất và thực hiện các chiến dịch quảng bá: có thể đề xuất và thực hiện các chiến dịch quảng bá sản phẩm, chương trình khuyến mãi, hoặc các hoạt động marketing nhằm thúc đẩy doanh số và tăng cường nhận thức của khách hàng về sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng Cử nhân trở lên trong lĩnh vực Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Dược phẩm hoặc lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: cần có khả năng quản lý đội ngũ nhân viên, hướng dẫn họ đạt được mục tiêu và giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng này rất quan trọng để thương lượng với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.

Kỹ năng phân tích: Đánh giá hiệu suất thị trường, phân tích dữ liệu kinh doanh, nắm bắt xu hướng thị trường và đưa ra quyết định dựa trên thông tin đó.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức: Để lên kế hoạch cho các chiến dịch kinh doanh và đảm bảo chúng được thực hiện đúng thời hạn.

Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương & làm việc trong ngành Dược phẩm hoặc lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên Dược sĩ.

Cần có kiến thức sâu rộng về ngành dược phẩm, bao gồm quy định pháp luật, xu hướng thị trường, và các sản phẩm cụ thể.

Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h-17h), chỉ đi làm thứ 7 khi phát sinh công việc cần xử lý.

Thu nhập: thỏa thuận theo kinh nghiệm

Tham gia BHXH, chế độ bảo hiểm tai nạn.

Nghỉ phép 12 ngày /năm.

Hỗ trợ tiền ăn trưa và các khoản phụ cấp khác: Theo quy chế của công ty.

Du lịch hằng năm, thưởng đầy đủ các ngày lễ lớn trong nă

Khám sức khỏe định kỳ 12 tháng/lần.

Được học hỏi đào tạo và trao dồi kinh nghiệm trong công ty dược đạt chuẩn thương hiệu quốc gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế

