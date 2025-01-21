Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Nhân viên kinh doanh

Phối hợp khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu ứng dụng CNTT của Khách hàng.

Tư vấn giải pháp, công nghệ, sản phẩm dịch vụ của Công ty đáp ứng mục đích và khả năng tài chính của dự án/khách hàng. Tư vấn, đề xuất, đồng bộ giải pháp tổng thể, trình bày các giải pháp tổng thể cho khách hàng.

Phối hợp với Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận Tư vấn, hỗ trợ khách hàng lập báo cáo xin chủ trương đầu tư/thuê dịch vụ, báo cáo tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết, đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch thuê dịch vụ CNTT (nếu có)

Phối hợp với các bộ phận về công tác báo cáo, quy trình, hỗ trợ.

Thực hiện báo cáo công việc theo quy định của dự án, tổ chức lên các cá nhân/ bộ phận liên quan (nếu có)

Nghiên cứu nhu cầu, chính sách, thị hiếu khách hàng, xu hướng thị trường để cải tiến/phát triển sản phẩm hiện có phù hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Nghiên cứu các giải pháp phần mềm như VMS, hệ thống CCTV, ứng dụng AI nhận diện khuôn mặt, biển số xe và các ứng dụng trong chuyển đổi số khác...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Tin học, Khoa học máy tính, Điện tử, Viễn thông hoặc các ngành liên quan Tin học, Viễn thông, CNTT trở lên.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp CNTT hoặc triển khai sản phẩm/giải pháp CNTT khối chính phủ, ngành an ninh trở lên.

Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia khảo sát, phân tích, thiết kế, lập trình, lắp đặt, tích hợp, cài đặt phần mềm trong các dự án (có quy mô lớn cấp tỉnh/quốc gia) triển khai và tích hợp hạ tầng thiết bị CNTT.

Có kiến thức về an toàn thông tin, Viễn thông.

Khả năng tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích so sánh, đánh giá giải pháp công nghệ kỹ thuật, quản lý thông tin sản phẩm CNTT.

Khả năng mô tả giải pháp, viết và trình bày tài liệu kỹ thuật rõ ràng, mạch lạc.

Khả năng tìm hiểu, nghiên cứu học hỏi nhanh.

Tổng hợp số liệu, phân tích số liệu, báo cáo.

Quyền Lợi

Tham gia vào các dự án quy mô Bộ ngành, quốc gia, được làm việc cùng nhiều chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.

Lương: theo thoả thuận. Được hưởng chế độ ưu đãi về lương, thưởng theo năng lực, hiệu quả công việc, kết quả sản xuất kinh doanh chung công ty.

Tháng lương thứ 13 tùy theo thời gian làm việc tương ứng.

Thưởng KPI 6 tháng/lần, thưởng nóng theo hiệu quả công việc, thưởng ngày lễ, Tết.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN...), khám sức khoẻ định kỳ theo quy định của Nhà nước;

Cung cấp thiết bị làm việc.

Các chế độ hỗ trợ khác dành cho nhân viên: ăn trưa, sinh nhật, kết hôn, sinh con, tử tuất...

Chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực nhân viên.

Du lịch, happy hour, team building, thể dục thể thao...

Bảo hiểm xã hội, Team building, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

