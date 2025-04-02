Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 195

- 197 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch về các hoạt động truyền thông quảng bá, các chương trình khuyến mãi trên các sàn eCommerce;
Quản lý các sản phẩm trên sàn; kiểm tra và cập nhật thường xuyên: thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi, giá bán, tồn kho,…;
Quản lý, vận hành sàn eCommerce (quản lý đơn hàng, thanh toán đơn hàng, hàng đi, hàng hoàn, hàng tồn);
Tư vấn cho khách hàng, nhận phản hồi từ khách hàng và đưa ra giải pháp chăm sóc khách hàng;
Nghiên cứu thị trường, đối thủ, khách hàng để lên kế hoạch phát triển sàn và đề xuất phát triển thêm các kênh thương mại điện tử khác;
Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai hiệu quả công việc: Marketing, Kho, Mua hàng,…;
Theo dõi, phân tích các chỉ số hoạt động trên sàn và đề xuất phương án cải thiện các điểm hạn chế;
Báo cáo, thống kê số liệu bán hàng, thực hiện đối soát doanh thu bán hàng các kênh;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân về Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan;
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Có kinh nghiệm làm việc ở sàn Shopee, Lazada, Tiktok, Tiki, ưu tiên có network tốt trong ngành;
Phân tích dữ liệu và dùng data để ra đề xuất cải tiến;
Thái độ tích cực, có trách nhiệm trong công việc;
Kỹ năng giao tiếp, phối hợp làm việc với các phòng ban tốt;
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thành công việc và giải quyết vấn đề;

Tại CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng theo chỉ tiêu doanh số
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, tham gia BH tai nạn 24/24
Hưởng 15 ngày phép/năm (12 ngày holiday, 3 ngày sick)
Các phúc lợi khác theo quy định Công ty: thưởng lễ Tết, lương tháng 13, company trip, sinh nhật,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 195 - 197 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận

