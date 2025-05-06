Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 61 Đường số 3, Cityland Park Hills, P. 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách phát triển kinh doanh nhóm sản phẩm thuộc kênh Đồ uống – Giải pháp thức uống

Xây dựng kế hoạch, triển khai tìm kiếm, mở rộng hệ thống khách hàng tại khu vực được phân công.

Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng theo yêu cầu từ ban lãnh đạo, cập nhật các thông tin báo cáo cho trưởng bộ phận xử lý khi có phát sinh.

Nhận và báo đơn hàng vào nhóm đơn hàng, xử lý thông tin phát sinh trên nhóm

Gửi mẫu hàng chào khách và theo dõi kết quả thử mẫu

Theo dõi doanh thu hàng ngày và ký kết hợp đồng với khách hàng, đồng thời hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, xử lý phát sinh nếu có với các bộ phận liên quan

Thực hiện công tác khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để có những phương thức kinh doanh phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm bán hàng thị trường từ 6 tháng – 1 năm, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành hàng thực phẩm - tiêu dùng

Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc

Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu.

Chịu được áp lực công việc, quản lý tốt thời gian và đa nhiệm.

Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 (Thứ Hai – Thứ Sáu), thứ bảy làm việc khi có phát sinh.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, không ngừng phát triển.

Được hưởng các quyền lợi về lương thưởng, phúc lợi… theo đúng Điều lệ và các Quy định của Công ty tương đương với chức danh này.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

