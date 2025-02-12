Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Minh Thành làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sáng tạo nội dung và đăng bài sản phẩm mỗi ngày

• Thực hiện việc tư vấn, bán hàng online qua các trang Fanpage, Website, hội nhóm,....

• Lên đơn hàng và theo dõi cho đến khi hoàn thành.

• Khai thác và thu thập thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ.

• Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, tư vấn và tiếp nhận ý kiến cũng như các yêu cầu từ khách hàng

• Mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng online

• Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng, giải quyết xử lý khiếu nại

• Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng

• Báo cáo kết quả công việc hàng tháng và kế hoạch phát triển doanh số

• Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

• Có kinh nghiệm trực page, chăm sóc khách hàng, trực trang TMĐT hoặc sale online ....

• Kỹ năng bán hàng, sắp xếp công việc và báo cáo tiến độ.

• Khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề nhanh

• Chủ động trong công việc, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Minh Thành Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương Cơ bản + Thưởng theo doanh thu

• Phụ cấp: Theo qui định công ty

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...

• Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Minh Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.