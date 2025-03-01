Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6 làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. Thưởng doanh số, thưởng lễ, tết và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên., Huyện Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bánh công nghiệp.

Bán hàng hóa, sản phẩm công ty.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng, báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Cập nhật thông tin về sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm.

Hiểu biết về thị trường thực phẩm và các kênh phân phối.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin