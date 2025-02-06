Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Thế Hệ Số làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - 23 Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Nghiên cứu và phân tích thị trường:

Thu thập và phân tích thông tin về nhu cầu người dùng, xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ giáo dục.

Đề xuất các tính năng và cải tiến sản phẩm dựa trên phân tích dữ liệu và phản hồi từ người dùng.

Phát triển và quản lý sản phẩm:

Phối hợp với các bộ phận liên quan như kỹ thuật, thiết kế và marketing để phát triển và triển khai sản phẩm giáo dục số.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của sản phẩm sau khi ra mắt, đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng và trải nghiệm người dùng.

Hỗ trợ kinh doanh và marketing:

Cung cấp thông tin sản phẩm và đào tạo cho đội ngũ kinh doanh và marketing để đảm bảo họ hiểu rõ về sản phẩm và có thể truyền đạt chính xác đến khách hàng.

Tham gia vào việc xây dựng chiến lược giá và các chương trình khuyến mãi cho sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, ưu tiên trong ngành EdTech hoặc công nghệ giáo dục.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý, điều hành, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.

Hiểu biết về thị trường giáo dục và công nghệ, cùng khả năng giao tiếp hiệu quả.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Thế Hệ Số Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thỏa thuận tùy theo năng lực thực tế

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, công bằng và trân trọng người lao động

Lãnh đạo giỏi, có tâm, nhiệt huyết, truyền cảm hứng và sẵn sàng đầu tư cho sự phát triển của CBNV

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Thế Hệ Số

