Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số T151, lô đất H4, khu đấu giá 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Tiếp nhận thông tin khách hàng, thực hiện chào hàng, gửi báo giá cho khách hàng về sản phẩm ống nhựa HDPE
- Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng
- Trực tiếp đàm phán, thoả thuận các nội dung hợp đồng theo chính sách bán hàng của công ty.
- Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán
- Kết hợp với bộ phận kế toán theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng
- Thu nhập không giới hạn: lương cứng + doanh số
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, nhanh nhẹn và có chí cầu tiến.
- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.
- Có đam mê kinh doanh.
- Khả năng chịu được áp lực công việc
- Có kinh nghiệm bán hàng dự án, bán hàng ngành nhựa là 1 lợi thế.
- Có khả năng đi công tác
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn: lương cứng + doanh số
Thử việc: Thời gian thử việc: thoả thuận
Thời gian làm việc: 8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (nghỉ 2 buổi chiều thứ 7)
Cơ hội huấn luyện: Đào tạo nội bộ và chuyên môn theo quy định của công ty
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia BHXH theo đúng quy định pháp luật
Thưởng lễ, hiệu quả công việc theo quy định
Hỗ trợ ăn ca, xăng xe, điện thoại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát
