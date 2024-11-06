Tuyển Kinh doanh kênh GT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 5 Office C+
- Thành Thái
- Dịch Vọng
- Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Lập kế hoạch sản phẩm trọng điểm triển khai hàng tháng/quý.
Thông báo và triển khai Chính sách bán hàng, Chương trình khuyến mãi, Chương trình xúc tiến MKT.
Phối hợp với Nhà phân phối xây dựng và triển khai Chương trình khuyến mãi cho Đại lý C2
Chia sẻ với Nhà phân phối, nhân viên Nhà phân phối: thông tin sản phẩm, phương pháp bán hàng, ...
Giải quyết các phản hồi của khách hàng
Quản lý, thu hồi công nợ khách hàng theo quy định công ty.
Chăm sóc, phát triển khách hàng cũ
Mở khách hàng mới đảm bảo độ phủ địa bàn.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1 năm kinh nghiệm sales kênh GT, MT
Giao tiếp, đàm phán tốt
Khả năng thích ứng, không ngại đi lại
Ưu tiên từng làm ngành hàng đèn led, thiết bị điện, đồ gia dụng...
Đang ở tại Hà Nội và có thể đi công tác tỉnh
Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 720.000/ tháng
Hỗ trợ công tác phí xăng xe, nhà nghỉ, ăn uống khi đi công tác.
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ Tết, thưởng kết quả KD cuối năm
Được xét điều chỉnh lương 02 lần/năm;
Tham gia Teambulding, du lịch, sinh nhật công ty, tiệc tân niên
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép năm
Cơ hội phát triển lên các vị trí Giám sát, Quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
