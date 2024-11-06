Tuyển Kinh doanh kênh GT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Office C+ - Thành Thái - Dịch Vọng - Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lập kế hoạch sản phẩm trọng điểm triển khai hàng tháng/quý.

Thông báo và triển khai Chính sách bán hàng, Chương trình khuyến mãi, Chương trình xúc tiến MKT.

Phối hợp với Nhà phân phối xây dựng và triển khai Chương trình khuyến mãi cho Đại lý C2

Chia sẻ với Nhà phân phối, nhân viên Nhà phân phối: thông tin sản phẩm, phương pháp bán hàng, ...

Giải quyết các phản hồi của khách hàng

Quản lý, thu hồi công nợ khách hàng theo quy định công ty.

Chăm sóc, phát triển khách hàng cũ

Mở khách hàng mới đảm bảo độ phủ địa bàn.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển Nam, 24-30 tuổi

Từ 1 năm kinh nghiệm sales kênh GT, MT

Giao tiếp, đàm phán tốt

Khả năng thích ứng, không ngại đi lại

Ưu tiên từng làm ngành hàng đèn led, thiết bị điện, đồ gia dụng...

Đang ở tại Hà Nội và có thể đi công tác tỉnh

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10.000.000đ - 20.000.000đ (Lương cứng 9.000.000đ + Thưởng doanh số)

Phụ cấp ăn trưa 720.000/ tháng

Hỗ trợ công tác phí xăng xe, nhà nghỉ, ăn uống khi đi công tác.

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ Tết, thưởng kết quả KD cuối năm

Được xét điều chỉnh lương 02 lần/năm;

Tham gia Teambulding, du lịch, sinh nhật công ty, tiệc tân niên

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép năm

Cơ hội phát triển lên các vị trí Giám sát, Quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin