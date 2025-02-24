Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ XÂY DỰNG LUXCASA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 - 20 triệu (bao gồm Lương + phụ cấp) Hoa hồng bán hàng Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp. Được tham gia các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty. Được đào tạo kỹ năng bán hàng, giao tiếp và phát triển nghề nghiệp. Cơ hội thăng tiến trong công việc. Mức lương cạnh tranh + Thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Tiếp đón và chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc về sản phẩm.

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm gạch, vật liệu xây dựng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thích công việc kinh doanh, giao tiếp tốt, năng động.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tư vấn

Ứng viên từng có kinh nghiệm các ngành liên quan đến thiết kế, xây dựng, nội thất là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm tốt.

Trung thực, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ XÂY DỰNG LUXCASA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 25 triệu VND trở lên

Lương cứng: Đến 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ XÂY DỰNG LUXCASA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.