Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 265 Hồng Lạc, Phường 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm kinh doanh.
Tiếp nhận, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý thông tin dữ liệu của khách hàng.
Báo giá, hợp đồng, quản lý báo giá, hợp đồng bán hàng. Duy trì quan hệ kinh doanh hiện có với khách hàng.
Phối hợp trong các hoạt động sales và marketing, gọi điện thoại quảng bá, giới thiệu các sự kiện, chương trình ưu đãi tới danh sách khách hàng tiềm năng được phân công.
Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh với các đơn hàng.
Theo dõi kế hoạch xuất hàng và tổng hợp đơn hàng.
Báo cáo về hoạt động Sales và Marketing hàng tuần và hàng tháng.
Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp nội bộ/bên ngoài.
Các công việc khác theo yêu cầu được Quản lý phân công.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23 đến 30
Kỹ năng: Sử dụng Office văn phòng cơ bản, kỹ năng xử lý số liệu, làm báo cáo, và biết khai thác internet, làm việc theo nhóm.
Kinh nghiệm Telesale.
Đam mê kinh doanh, năng động, có trách nhiệm với công việc.
Giao tiếp tốt, trung thực, phát âm rõ ràng.
Nhiệt tình, nhanh nhạy trong công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm làm việc trong mảng CNTT, kinh doanh dịch vụ hosting là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 5,5 triệu cộng thêm phụ cấp hàng tháng, tổng cộng lên đến 6,3 triệu; nhận 100% lương trong những tháng thử việc.
Lương kinh doanh cộng thêm phụ cấp tùy theo mốc kinh doanh đang đảm nhiệm (DN1: 7,8tr; DN2: 8,8tr; DN3: 9,8tr;...).
Nhận thêm hoa hồng dựa trên doanh số mới đem về (từ 5% -> 15%).
Nhận thêm hoa hồng gia hạn dịch vụ (từ 1% -> 5%).
Thưởng lương tháng 13 và các khoản thưởng khác dựa trên hiệu suất kinh doanh.
Nghỉ 12 ngày phép năm và các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH và BHTN.
Tham gia các hoạt động Team building 2 lần/năm.
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển, nâng cao năng lực làm việc.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển năng lực bản thân, đãi ngộ dựa trên năng lực và sự nhiệt tình sáng tạo của từng thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

