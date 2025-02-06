Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Huyền Phát - Lavish H Baby Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 96A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển thị trường, tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với các đối tác bán hàng là các Cửa hàng mỹ phẩm, các Spa, thẩm mỹ làm đẹp, Phòng khám da liễu, đại lý bán lẻ....

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với các đối tác cũ và mới để gia tăng doanh số.

Lập kế hoạch bán hàng và triển khai thực hiện kế hoạch; chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số được giao;

Tiếp nhận đơn hàng từ phía khách hàng, tiến hành lên đơn hàng và theo dõi đơn hàng. Thúc đẩy Đại lý bán hàng, đặt hàng.

Kiểm tra, giám sát lượng hàng hoá còn tồn đọng hay bán chậm để hỗ trợ đối tác bán được hàng

Phối hợp với các phòng ban để xử lý các vấn đề liên quan đến việc giao nhận hàng hóa, công nợ, các khiếu nại và đổi trả hàng của khách hàng.

Liên hệ mời khách hàng tham gia Đào tạo bổ sung kiến thức về sản phẩm.

Thực hiện các báo cáo bán hàng theo tuần/tháng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình tương đối, Giao tiếp tốt, kết nối với khách hàng.

Có tính kiên trì, mục tiêu cụ thể

Có khả năng tổ chức, quản lý, giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo, có ham muốn kiếm thu nhập tốt từ việc kinh doanh

Có kiến thức cơ bản về da liễu (mụn, nám...), chăm sóc da, làm trắng da...

Không ngại đọc và tìm hiểu tài liệu, kiến thức mới về da liễu.

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh ngành mỹ phẩm cùng phân khúc ít nhất 2 -3 năm

Có sẵn data (Nếu có)

Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác B2B, mô hình công ty phân phối sản phẩm

Đặc biệt đã từng làm qua mảng sức khỏe/ y tế/ thẩm mỹ/ làm đẹp

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Huyền Phát - Lavish H Baby Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8 triệu + % doanh số bán hàng. Thu nhập: 15 – 25tr/ tháng

Thưởng %doanh thubán hàng

Thưởng lương tháng 13

Được đào tạo đầy đủ các nghiệp vụ, kiến thức sản phẩm hỗ trợ cho công việc.

Thu nhập tương xứng, môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Huyền Phát - Lavish H Baby Cosmetic

