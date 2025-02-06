Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Aroma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hiệp Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KINH DOANH:

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty. Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện các chiến lược Maketing, bán hàng. Lập bảng kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm.

Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng mới, xây dựng data khách hàng và tạo mối quan hệ với khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn hàng và hổ trợ khách hàng trong việc ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chuyên ngành: Kỹ sư hóa học,…hoặc các ngành có liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Biết tổng hợp thông tin/ lập báo cáo.

Có kiến thức trong ngành thực phẩm/ hoá học/mỹ phẩm/sinh học... là một lợi thế.

Nếu không có kinh nghiệm chuyên ngành sẽđượcđào tạo.

Kỹ năng giao tiếp; tác phong, trang phục lịch sự, phù hợp với công việc.

Nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.

Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ.

Có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc thứ 2 => thứ 6 (Thứ 7, Chủ nhật nghỉ)

Được hưởng toàn bộ chếđộ của NLĐ theo quyđịnh của nhà nước Việt Nam.

Được Du Lịch, khám sức khoẻ hàng năm.

Được Thưởng lương T13, Lương Hoa Hồng, Lương chính thức…

Môi trường hòa đồng thân thiện.

Ngoài ra còn nhiều chếđộ khác theo quyđịnh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Aroma

