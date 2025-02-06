Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 284/41/2 Lý Thường Kiêt, Phường 14, Quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số theo kế hoạch.

Quản lý,kiểm tra, thăm NPP, đại lý 2 lần/tháng.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng với từng NPP tại khu vực phụ trách.

Theo dõi hàng nhập, xuất, trả lại của NPP. Hỗ trợ NPP theo dõi xuất nhập hàng.

Theo dõi công nợ của từng NPP và đảm bảo công nợ không quá hạn.

Triển khai các chương trình khuyến mãi với NPP.

Theo dõi doanh thu của từng NPP tư vấn các biện pháp giúp để NPP tăng và đại chỉ tiêu doanh thu.

Thu thập các thông tin về khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

Tìm kiếm, thay thế NPP trong khu vực được phụ trách.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

01 QL kinh doanh Khu vực Miền Đông.

01 QL kinh doanh Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

01 QL kinh doanh Khu vực Hồ Chí Minh

01 QL Kinh doanh khu vực Miền Tây.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc mảng GT: ngành hàng tiêu dùng cho mẹ bé và 2 năm ở vị trí Quản lý kinh doanh.

Từng làm về ngành dược phẩm.

Có bằng cử nhân trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh,...

Kỹ năng quản lý, đào tạo.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng, lắng nghe, phản hồi.

Tuổi từ 27 đến 40.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000 + KPI.

Chế độ phúc lợi theo Luật: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ...

Tham gia bảo hiểm Bảo Việt cho cấp quản lý trở lên.

Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.

Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao...

Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết trung thu, Tết thiếu nhi...

Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin