Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thú Cưng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thú Cưng Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 6/9 Nguyễn Tuyển, P. Bình Trưng Tây,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc KH online & offline, chốt đơn theo danh sách có sẵn
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty cho khách hàng.
Đi thị trường 2-3 buổi/tuần tùy theo phân công của QLTT
Mở thêm các điểm bán trong khu vực được giao
Quản lý khách hàng, công nợ, doanh số KH
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản Lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có Laptop
- Có kinh nghiệm sales là lợi thế
- Có khả năng di chuyển ở thị trường HCM
- Kĩ năng giao tiếp & trình bày tốt
- Thành thạo kĩ năng sử dụng máy tính & vi tính văn phòng cơ bản
- Biết cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, khả năng trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thú Cưng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương + phụ cấp: 10 triệu + thưởng doanh thu
- Lương tháng 13
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Được đào tạo bài bản kiến thức sản phẩm, kỹ năng chuyên môn.
- Thử việc 1 tháng. Đầy đủ BHXH BHYT theo luật.
- Xét tăng lương theo hiệu quả công việc (1 năm/lần).
- Cấp phát đồng phục miễn phí.
- Du lịch, nghỉ mát, team buiding hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thú Cưng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
