Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 185

- 189 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11,Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ nhóm bán hàng trong các công việc hành chính và quản lý
Xử lý các đơn hàng
Theo dõi tiến độ đơn hàng và liên hệ với khách hàng khi cần thiết
Theo dõi, thu hồi công nợ khách hàng
Chuẩn bị báo cáo bán hàng định kỳ và theo yêu cầu của quản lý
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại, bảo hành của khách hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra thuận lợi
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có thể đào tạo với ứng viên mới tốt nghiệp
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kinh doanh, Quản trị, Marketing
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng chịu áp lực công việc tốt

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các ngày lễ tết trong năm
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Môi trường làm việc năng động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong

Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Đường Số 3, Khu Phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

