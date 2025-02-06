Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 185 - 189 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11,Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ nhóm bán hàng trong các công việc hành chính và quản lý

Xử lý các đơn hàng

Theo dõi tiến độ đơn hàng và liên hệ với khách hàng khi cần thiết

Theo dõi, thu hồi công nợ khách hàng

Chuẩn bị báo cáo bán hàng định kỳ và theo yêu cầu của quản lý

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại, bảo hành của khách hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra thuận lợi

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có thể đào tạo với ứng viên mới tốt nghiệp

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kinh doanh, Quản trị, Marketing

Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt

Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng chịu áp lực công việc tốt

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các ngày lễ tết trong năm

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

Môi trường làm việc năng động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong

