Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Lumi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: KCN Thăng Long, xã Thiện Kế, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận, rà soát hồ sơ thiết kế sản phẩm từ khách hàng, đối tác và phối hợp sản xuất mẫu.
Triển khai xây dựng, chuẩn hóa hồ sơ, ban hành tài liệu phục vụ sản xuất (Hồ sơ điện tử, cơ khí, bao gói, hướng dẫn công việc, định mức thời gian).
Đảm bảo tiến độ xây dựng hồ sơ đúng, đủ theo kế hoạch sản xuất.
Tham gia giải quyết sự cố kỹ thuật liên quan đến sản phẩm phụ trách.
Phối hợp với các đối tác, phòng ban liên quan, đảm bảo tool, jig hỗ trợ sản xuất.
Thực hiện các nội dung công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, Đại học, loại Khá trở lên, chuyên nghành Điện-Điện tử, Điện tử viễn thông, Tự động hóa hoặc chuyên ngành tương đương,...
Có khả năng đọc, hiểu, phân tích nguyên lý mạch điện tử
Biết sử dụng cơ bản các phần mềm cơ khí: Autocad, Alitum để đọc bản vẽ, gerber
Sử dụng cơ bản các công cụ hỗ trợ công việc Word, Excel, Power Point.
Thái độ vui vẻ, hoà đồng, cầu thị, sẵn sàng chia sẻ, nhận mọi nhiệm vụ được giao.
Nam, Nữ: dưới 30 tuổi.

Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10,000,000 VNĐ đến 15,000,000 VNĐ (Tùy năng lực)
Các chế độ phúc lợi khác của công ty: lương tháng thứ 13, thưởng dự án, thưởng nóng, vinh danh, quà lễ tết, sinh nhật...
Được trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện các sản phẩm thông minh tại Công ty smarthome số 1 tại Việt Nam.
Được đào tạo và trang bị những kiến thức chuyên sâu về ngành điện tử thông minh.
Cơ hội thăng tiến cao.
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và các phụ cấp: BHXH, ăn trưa, đi lại, làm thêm giờ.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 38 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

