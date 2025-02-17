Tuyển Nhân viên kỹ thuật Häfele Vietnam LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Cùng đội nhóm làm việc để hỗ trợ team cùng phát triển và hoàn thiện:

· Lắp đặt/ sửa chữa các thiết bị tại Trung tâm bảo hành và địa điểm khách hàng

· Xây dựng tài liệu sửa chữa sản phẩm

· Đào tạo kiến thức cho trạm bảo hành/ Training kỹ thuật cho đại lý khi có yêu cầu

· Kiểm soát các ca bảo hành

· Phối hợp cùng trạm bảo hành thực hiện công việc

· Thực hiện các công việc chung của team.

2. Hỗ trợ các công việc phòng ban khác tốt hơn:

· Phối hợp cùng team dự án bóc tách bản vẽ sản phẩm, làm phòng mẫu, lên phương án lắp đặt khi cần.

· Hỗ trợ kho về mặt kỹ thuật và kiểm tra chất lượng sản phẩm

· Xử lý các công việc tại văn phòng

· Cập nhật tình trạng xử lý các ca bảo hành trên hệ thống

· Báo cáo định kỳ theo yêu cầu của quản lý.