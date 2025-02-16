Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần truyền thông Hanel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

LÀM VIỆC THEO CA

- Giám sát xử lý sự cố SLA_khách hàng và hệ thống trong dịch vụ viễn thông, truyền dẫn, Internet, mạng lưới diện rộng.

- Có thể onsite xử lý sự cố về hạ tầng, thiết bị, truyền dẫn, cáp quang với các đối tác khi cần được phân công.

- Tham gia trực vận hành khai thác mạng lưới, cấu hình thao tác trên thiết bị Router, Switch Cisco, Juniper, Mikrotik.

- Biết sử dụng các phần mềm Grafana, Solarwin, PRTG căn bản.

- Trực xử lý sự cố Internet, dịch vụ viễn thông với các đối tác, khách hàng đầu cuối

- Phối hợp, tham gia xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý khai thác, giám sát dịch vụ viễn thông;

- Phối hợp xây dựng báo cáo chất lượng dịch vụ, đối soát với đối tác, khách hàng theo yêu cầu của công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý, lãnh đạo công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam: từ 22 đến 26 tuổi, người chưa có kinh nghiệm, sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc tương đương;

- Có hiểu biết tổng thể mạng lưới và dịch vụ viễn thông;

- Có kinh nghiệm vận hành, khai thác hệ thống mạng viễn thông;

- Có chứng chỉ CCNA, CCNP là một lợi thế

- Kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm;

- Sẵn sàng làm việc thêm giờ theo yêu cầu;

- Sẵn sàng đi onsite khi được yêu cầu

- Tiếng anh đọc hiểu tài liệu, ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp được

- Biết sử dụng sơ qua về cacti, Netbox, Solarwin, Grafana, PRTG...

- Trung thực, có tinh thần học hỏi, chia sẻ

- Bình tĩnh, tỉnh táo và linh hoạt giải quyết vấn đề trong mọi trường hợp, đặc biệt khi xảy ra sự cố.

Tại Công ty cổ phần truyền thông Hanel Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ: Lương thưởng, BHXH, du lịch, nghỉ mát, ngày Phép,... theo quy định của công ty và Bộ luật Lao động;

Được đào tạo về chuyên môn và được tiếp xúc với các khách hàng lớn;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, linh động ca làm việc.

