Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên Kỹ thuật là người phối hợp Sales để thực hiện các công việc tư vấn, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng.
-Phối hợp cùng team sales để hỗ trợ khách hàng, giải quyết các vấn đề về máy móc/ thiết bị, đảm bảo sản phẩm được lắp đặt đúng yêu cầu
- Chịu trách nhiệm về kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật để có thể đẩy mạnh phát triển thị trường cho sản phẩm được giao
- Thực hiện các công việc kỹ thuật theo yêu cầu của cấp trên hoặc bộ phận sales
- Tìm hiểu các thông tin kỹ thuật liên quan để tư vấn thuyết phục, xử lý sự cố triệt để, như tìm cơ hội bán hàng sản phẩm/ vật tư bảo dưỡng định kỳ cũng như hỗ trợ giám sát dự án...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Kỹ sư ngành: Điện/ Điện tử/ Cơ khí/ Hóa học/ Kỹ thuật môi trường
Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm đối với Sinh viên mới ra trường. Sẽ được đào tạo nghiệp vụ về:
Kiến thức sản phẩm công ty về ngành nhựa/ công nghiệp kim loại/ tái chế/ ngành nước/ ngành xây dựng
Kỹ năng làm việc, tư vấn, giải đáp với khách hàng
Trình độ ngoại ngữ:
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài
Tiếng Anh nói và đọc đạt TOEIC 600 hoặc tương đương .
Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Hoa là một lợi thế.
Kỹ năng vi tính:
Sử dụng tốt các ứng dụng vị tính văn phòng, MS Office 365, thông thạo AutoCAD, và tiếp thu nhanh các phần mềm ứng dụng khác
Yêu cầu khác:
Trung thực, giao tiếp tốt và tinh thần trách nhiệm cao.
Chủ động trong công việc | Tư duy quyết tâm giải quyết vấn đề dứt điểm
Trình bày, thuyết trình, hướng dẫn và truyền đạt tốt
Năng động, nhiệt tình, tinh thần “team-work”
Có thể đi công tác ngoài TP.HCM
Khả năng tư duy phân tích, thể hiện sự linh hoạt và đưa ra các quyết định hợp lý

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (thứ 2 đến thứ 6)
Bảo hiểm theo quy định nhà nước, gia tăng bảo hiểm 24/24
Hỗ trợ tiền cơm, chi phí gửi xe, điện thoại
Các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại doanh nghiệp và các trung tâm bên ngoài
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Các chương trình kết nối, teambuilding
Thưởng Tết, Thưởng theo doanh thu, hoa hồng dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen

Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

