Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà The STA, 120 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện trực tiếp các công việc: Hỗ trợ, tư vấn, xử lý sự cố khi có yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.

Lập kế hoạch thực hiện bảo trì định kỳ cho từng khách hàng.

Thu thập dữ liệu hoạt động của hệ thống, phân tích đánh giá nguyên nhân đưa ra các biện pháp ngăn ngừa, đề xuất vật tư thay thế.

Lập báo cáo hoạt động của hệ thống gửi khách hàng.

Lập kế hoạch công việc cho đội, nhóm. Đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tư vấn các giải pháp, sản phẩm dịch vụ mà Công ty đang kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành nghề Kỹ thuật,

Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên với ngành nghề kinh doanh tương tự (Kiểm soát ra vào bằng thẻ, vân tay, các loại cửa tự động, cửa an ninh, hàng rào an ninh, Video doorphone, hệ thống BMS, hệ thống máy móc ngành in PA..vv..);

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.

Sử dụng tin học văn phòng thành thạo cụ thể: word, excel, powerpoint, ...vv.

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngày cơ, điện tử.

Năng động, nhiệt tình trung thực, cẩn thận, làm việc có kế hoạch và có tinh thần trách nhiệm cao;

Có khả năng làm việc tự chủ và làm việc theo nhóm;

Tinh thần làm việc hăng hái, có trách nhiệm, thái độ cầu tiến trong công việc

Kỹ năng xử lý tình huống tốt;

Có khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng;

Có tinh thần làm việc, gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực kinh nghiệm (Thỏa thuận khi pv);

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty;

Đóng BHXH theo quy định sau khi ký kết HĐLĐ;

Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn;

Du lịch nghỉ mát, Team building hàng năm;

Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ và bên ngoài, các sự kiện văn hóa thường niên trong nội bộ Công ty;

Nhân sự có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong Công ty;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h00 – 17h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ nhật).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

