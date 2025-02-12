Tuyển Nhân viên kỹ thuật TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 207/16/7A đường Nam Cao, Phường Tân Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Biên tập bản đồ, số liệu về đất đai.
- Tổng hợp, viết báo cáo thuyết minh về các nội dung liên quan đến: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai...
- Quản lý, báo cáo kết quả công việc, tiến độ triển khai công việc.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Quản lý đất đai.
- Giới tính: Nam (Không tuyển Nữ)
- Biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành: MicroStation, MapInfo, Arcgis, Autocad, tin học văn phòng,...
- Siêng năng, trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc cao, nhạy bén trong công việc, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc trong lĩnh vực quy hoạch, kiểm kê, thống kê đất đai, xây dựng bản đồ, có kỹ năng phân tích và giao tiếp tốt, có phương tiện đi lại cá nhân.
- Giới tính: Nam (Không tuyển Nữ)
- Biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành: MicroStation, MapInfo, Arcgis, Autocad, tin học văn phòng,...
- Siêng năng, trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc cao, nhạy bén trong công việc, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc trong lĩnh vực quy hoạch, kiểm kê, thống kê đất đai, xây dựng bản đồ, có kỹ năng phân tích và giao tiếp tốt, có phương tiện đi lại cá nhân.
Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực chuyên môn.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
- Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính (từ Thứ 2 đến Thứ 6).
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo luật lao động hiện hành.
- Thưởng: Lễ, Tết trong năm.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
- Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính (từ Thứ 2 đến Thứ 6).
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo luật lao động hiện hành.
- Thưởng: Lễ, Tết trong năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI