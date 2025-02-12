Tuyển Nhân viên kỹ thuật TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 207/16/7A đường Nam Cao, Phường Tân Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên tập bản đồ, số liệu về đất đai.

- Tổng hợp, viết báo cáo thuyết minh về các nội dung liên quan đến: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai...

- Quản lý, báo cáo kết quả công việc, tiến độ triển khai công việc.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Quản lý đất đai.

- Giới tính: Nam (Không tuyển Nữ)

- Biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành: MicroStation, MapInfo, Arcgis, Autocad, tin học văn phòng,...

- Siêng năng, trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc cao, nhạy bén trong công việc, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc trong lĩnh vực quy hoạch, kiểm kê, thống kê đất đai, xây dựng bản đồ, có kỹ năng phân tích và giao tiếp tốt, có phương tiện đi lại cá nhân.

Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực chuyên môn.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

- Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính (từ Thứ 2 đến Thứ 6).

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo luật lao động hiện hành.

- Thưởng: Lễ, Tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG

