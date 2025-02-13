Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 39 đường số 4, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Lắp đặt hệ thống máy nén khí, máy sấy khí tại các nhà máy công nghiệp.
Vận hành chạy thử hệ thống khí nén sau khi lắp đặt
Kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục sự cố máy
Thực hiện công việc bảo trì, bảo dưỡng những thiết bị đã cung cấp
Ghi nhận ý kiến, phản hồi của khách hàng và lập báo cáo
Có hiểu biết về lắp điện, nếu chưa có kinh nghiệm lắp đặt hệ thống sẽ được đào tạo
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam - Có sức khoẻ tốt
Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng ngành kỹ thuật
Chịu khó trong công việc, chấp nhận tăng ca
Có kinh nghiệm làm việc đúng chuyên ngành là một lợi thế
Có khả năng làm việc nhóm
Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng ngành kỹ thuật
Chịu khó trong công việc, chấp nhận tăng ca
Có kinh nghiệm làm việc đúng chuyên ngành là một lợi thế
Có khả năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Căn bản + phụ cấp + tính tăng ca theo quy định của Nhà nước
Người lao động được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật hiện hành
Được thưởng vào các dịp Lễ, Tết
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
Lương tháng 13
Được xét tăng lương, thưởng hàng năm tùy theo năng lực bản thân, có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
Thưởng thâm niên, thưởng làm việc hiệu quả
Cấp phát đồng phục theo quy định
Du lịch công ty hàng năm và có phép năm theo quy định
Đi làm việc hàng ngày bằng xe ô tô của công ty
Được đào tạo chuyên môn từ chính hãng Hitachi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN
