Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc

Vận hành và bảo trì máy ép thổi nhựa PET:

Khởi động, vận hành và theo dõi hoạt động của máy ép thổi nhựa PET.

Điều chỉnh các thông số kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Thực hiện bảo trì định kỳ và sửa chữa máy móc khi có sự cố.

Ghi chép nhật ký vận hành và bảo trì máy móc.

Khắc phục sự cố và sửa chữa máy móc:

Xác định và khắc phục các sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành máy.

Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị hư hỏng.

Đảm bảo máy móc hoạt động ổn định và hiệu quả.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm:

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Phát hiện và xử lý các lỗi sản phẩm.

Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động:

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và quy định về an toàn lao động.

Sử dụng đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cá nhân.

Báo cáo kịp thời các sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn.

Các công việc khác (nếu có) liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn theo tình hình thực tế của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm làm việc trong ngành ép thổi nhựa PET:

Có kinh nghiệm vận hành và bảo trì máy ép thổi nhựa PET từ 1-2 năm kinh nghiệm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các loại máy ép thổi nhựa PET khác nhau.

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Cơ Khí/Ô Tô/Tự Động Hóa,Lắp Ráp,Sản Xuất/Lắp Ráp/Chế Biến,Vận Hành Máy,Vận Hành Sản Xuất

Kỹ năng vận hành và bảo trì máy móc:

Nắm vững kiến thức về nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy ép thổi nhựa PET.

Có khả năng điều chỉnh các thông số kỹ thuật và xử lý sự cố.

Có kỹ năng sửa chữa và bảo trì máy móc.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm:

Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

Có khả năng phối hợp làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

Chịu được áp lực công việc:

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Có khả năng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.

Quyền Lợi

Lương thưởng hấp dẫn:

Thưởng theo năng suất và hiệu quả công việc.

Các khoản phụ cấp và trợ cấp khác theo quy định của công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN...).

Cơ hội thăng tiến:

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp:

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

