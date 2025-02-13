Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Vận hành và bảo trì máy ép thổi nhựa PET:
Khởi động, vận hành và theo dõi hoạt động của máy ép thổi nhựa PET.
Điều chỉnh các thông số kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Thực hiện bảo trì định kỳ và sửa chữa máy móc khi có sự cố.
Ghi chép nhật ký vận hành và bảo trì máy móc.
Khắc phục sự cố và sửa chữa máy móc:
Xác định và khắc phục các sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành máy.
Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị hư hỏng.
Đảm bảo máy móc hoạt động ổn định và hiệu quả.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm:
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
Phát hiện và xử lý các lỗi sản phẩm.
Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động:
Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và quy định về an toàn lao động.
Sử dụng đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cá nhân.
Báo cáo kịp thời các sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn.
Các công việc khác (nếu có) liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn theo tình hình thực tế của Công ty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trong ngành ép thổi nhựa PET:
Có kinh nghiệm vận hành và bảo trì máy ép thổi nhựa PET từ 1-2 năm kinh nghiệm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các loại máy ép thổi nhựa PET khác nhau.
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Cơ Khí/Ô Tô/Tự Động Hóa,Lắp Ráp,Sản Xuất/Lắp Ráp/Chế Biến,Vận Hành Máy,Vận Hành Sản Xuất
Kỹ năng vận hành và bảo trì máy móc:
Nắm vững kiến thức về nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy ép thổi nhựa PET.
Có khả năng điều chỉnh các thông số kỹ thuật và xử lý sự cố.
Có kỹ năng sửa chữa và bảo trì máy móc.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm:
Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
Có khả năng phối hợp làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
Chịu được áp lực công việc:
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
Có khả năng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn:
Thưởng theo năng suất và hiệu quả công việc.
Các khoản phụ cấp và trợ cấp khác theo quy định của công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN...).
Cơ hội thăng tiến:
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp:
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: DST Entertainment, 32A Cao Bá Nhạ, p. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

