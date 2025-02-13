Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần FB NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 Tạ Hiện, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Lắp đặt và kiểm tra thiết bị máy móc của cửa hàng (máy rửa mặt, máy soi da,...) và trang thiết bị văn phòng (camera, mạng, điện, máy tính).

Thực hiện bảo trì định kỳ, kiểm tra, hiệu chỉnh để đảm bảo hoạt động tối ưu.

Giám định và khắc phục các sự cố, lỗi kỹ thuật.

Ghi chép, lưu trữ hồ sơ bảo trì sửa chữa. Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng thiết bị.

Yêu Cầu Công Việc

Có bằng cấp đào tạo các nghiệp vụ/ nghề nghiệp liên quan đến kỹ thuật, sữa chữa máy móc, bảo trì,...

Kĩ năng sửa chữa, bảo trì, lắp đặt tốt.

Biết kiểm tra và sửa chữa điện, nước,...

Có khả năng kiểm tra máy tính văn phòng là lợi thế

Nhiệt huyết, hòa đồng, nhanh nhẹn

Làm việc linh động, di chuyển các cửa hàng của công ty

Giao tiếp tiếng Anh tốt

Tại Công ty cổ phần FB NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tuỳ theo năng lực

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước, thưởng tháng 13

Phúc lợi sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ, tết

Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến, có cơ hội phát triển bản thân

Các cơ chế quy trình nhân sự đã xây dựng cơ bản chỉ cần vận hành, cải tiến và phát triển đội ngũ hơn trong các giai đoạn phát triền kinh doanh của công ty.

Company Party, team building thường xuyên.

