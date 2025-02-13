Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần FB NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần FB NETWORK
Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 8 Tạ Hiện, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Đến 10 Triệu
Lắp đặt và kiểm tra thiết bị máy móc của cửa hàng (máy rửa mặt, máy soi da,...) và trang thiết bị văn phòng (camera, mạng, điện, máy tính).
Thực hiện bảo trì định kỳ, kiểm tra, hiệu chỉnh để đảm bảo hoạt động tối ưu.
Giám định và khắc phục các sự cố, lỗi kỹ thuật.
Ghi chép, lưu trữ hồ sơ bảo trì sửa chữa. Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng thiết bị.
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng cấp đào tạo các nghiệp vụ/ nghề nghiệp liên quan đến kỹ thuật, sữa chữa máy móc, bảo trì,...
Kĩ năng sửa chữa, bảo trì, lắp đặt tốt.
Biết kiểm tra và sửa chữa điện, nước,...
Có khả năng kiểm tra máy tính văn phòng là lợi thế
Nhiệt huyết, hòa đồng, nhanh nhẹn
Làm việc linh động, di chuyển các cửa hàng của công ty
Giao tiếp tiếng Anh tốt
Tại Công ty cổ phần FB NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận tuỳ theo năng lực
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước, thưởng tháng 13
Phúc lợi sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ, tết
Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến, có cơ hội phát triển bản thân
Các cơ chế quy trình nhân sự đã xây dựng cơ bản chỉ cần vận hành, cải tiến và phát triển đội ngũ hơn trong các giai đoạn phát triền kinh doanh của công ty.
Company Party, team building thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần FB NETWORK
