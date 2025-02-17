Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2524 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lắp ráp tủ bảng điện.

- Vận hành máy cắt, dập, chấn CNC.

- Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên (trao đổi khi phỏng vấn).

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc và có kinh nghiệm quản lý và chỉnh được các thông số trên máy ép nhựa composite, biết sửa chữa, bảo dưỡng khuôn ép composite.

- Siêng năng và hòa đồng trong môi trường làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 - 20 triệu/tháng.

- Chế độ nâng lương định kỳ theo bậc và theo năng lực làm việc.

- Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ theo chính sách hiện hành của Công ty.

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.

- Có cơ hội thăng tiến cho ứng viên có ý định ổn định và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG

