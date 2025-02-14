Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Đông Nam, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Tiếp nhận, kiểm tra nghiệm thu thiết bị mới, soạn thảo các SOP hướng dẫn vận hành,vệ sinh, bảo trì, kiểm định thiết bị
-Thảo luận với cấp trên khi có sự cố liên quan đến thiết bị để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục
-Vận hành các hệ thống bổ trợ tại nhà máy: RO, khí nén, HVAC, Xử lý nước thải, PCCC....
-Lập dự trù kinh phí sửa chữa, bảo trì thiết bị hàng năm
-Lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng toàn bộ thiết bị nhà máy
-Huấn luyện nhân viên vận hành máy, sử dụng thiết bị theo đúng qui định
-Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về thiết bị, hệ thống điện, nước, điện lạnh PCCC....
-Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên ngành Cơ khí, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Điện lạnh.... và các ngành có liên quan
-Tối thiểu 1 năm làm việc trong các công ty ngành nghề liên quan và ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty về GMP.
-Năng động, cẩn thận, tỉ mỉ nhiệt huyết trong công việc.
- Biết lên kế hoạch và hoạch định công việc bảo trì bảo dưỡng thiết bị.

Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Đóng BHXH theo quy định, phép năm, liên hoan, sinh nhật, lương thưởng theo quy định của Công ty
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, cung cấp thiết bị, đồng phục làm việc tùy theo vị trí
- Tăng lương theo năng lực, thăng tiến lên vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 306/19 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

