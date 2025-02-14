Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Đông Nam, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Tiếp nhận, kiểm tra nghiệm thu thiết bị mới, soạn thảo các SOP hướng dẫn vận hành,vệ sinh, bảo trì, kiểm định thiết bị

-Thảo luận với cấp trên khi có sự cố liên quan đến thiết bị để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục

-Vận hành các hệ thống bổ trợ tại nhà máy: RO, khí nén, HVAC, Xử lý nước thải, PCCC....

-Lập dự trù kinh phí sửa chữa, bảo trì thiết bị hàng năm

-Lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng toàn bộ thiết bị nhà máy

-Huấn luyện nhân viên vận hành máy, sử dụng thiết bị theo đúng qui định

-Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về thiết bị, hệ thống điện, nước, điện lạnh PCCC....

-Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên ngành Cơ khí, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Điện lạnh.... và các ngành có liên quan

-Tối thiểu 1 năm làm việc trong các công ty ngành nghề liên quan và ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty về GMP.

-Năng động, cẩn thận, tỉ mỉ nhiệt huyết trong công việc.

- Biết lên kế hoạch và hoạch định công việc bảo trì bảo dưỡng thiết bị.

Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Đóng BHXH theo quy định, phép năm, liên hoan, sinh nhật, lương thưởng theo quy định của Công ty

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, cung cấp thiết bị, đồng phục làm việc tùy theo vị trí

- Tăng lương theo năng lực, thăng tiến lên vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

