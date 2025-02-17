Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Gia Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Gia Thắng
- Hồ Chí Minh: 1850 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Bình Tân.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách kỹ thuật dây chuyền sản xuất bao bì nhựa
- Thiết lập & chỉnh sửa điều kiện máy, làm tài liệu kỹ thuật cho máy móc thiết bị.
- Quản lý, giám sát, vận hành máy ép, thổi nhựa.
- Phân tích, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật vận hành máy.
- Thực hiện bảo trì máy móc thiết bị theo kế hoạch hàng ngày.
- Kiểm tra duy trì thông số ép để đạt chất lượng sản phẩm theo yêu cầu trong ca sản xuất.
- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa,....
- Bắt buộc: Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực kỹ thuật - sản xuất, ép nhựa.
- Khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu và phát hiện những hạn chế trong hệ thống.
- Sáng tạo, linh hoạt xử lý vấn đề.
- Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên 1-2 năm ở phòng kỹ thuật sản xuất
