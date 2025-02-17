Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Gia Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách kỹ thuật dây chuyền sản xuất bao bì nhựa

- Thiết lập & chỉnh sửa điều kiện máy, làm tài liệu kỹ thuật cho máy móc thiết bị.

- Quản lý, giám sát, vận hành máy ép, thổi nhựa.

- Phân tích, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật vận hành máy.

- Thực hiện bảo trì máy móc thiết bị theo kế hoạch hàng ngày.

- Kiểm tra duy trì thông số ép để đạt chất lượng sản phẩm theo yêu cầu trong ca sản xuất.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Có kiến thức chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa,....

- Bắt buộc: Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực kỹ thuật - sản xuất, ép nhựa.

- Khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu và phát hiện những hạn chế trong hệ thống.

- Sáng tạo, linh hoạt xử lý vấn đề.

- Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên 1-2 năm ở phòng kỹ thuật sản xuất

