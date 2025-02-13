Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Kho số 8 – số 74A đường Tân Lập 1, Tổ 11, khu phố 3, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Am hiểu các sản phẩm của ASIA STAR : nắm rõ đặc tính, vị trí , trường hợp sử dụng, cách sử dụng, giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm (sẽ được đào tạo tại Công ty)
2. Có khả năng thực hành thi công đúng các sản phẩm với diện tích nhỏ
3. Hỗ trợ phòng kinh doanh và các phòng ban khác xử lý làm mẫu cho dự án, xử lý sự cố phát sinh, giải đáp thắc mắc kỹ thuật của sản phẩm khi khách hàng có yêu cầu, chuẩn bị mẫu và cung cấp cho kinh doanh khi có yêu cầu
4. Hỗ trợ phòng maketing trong việc xây dựng tài liệu kỹ thuật của sản phẩm, chuẩn bị các sản phẩm mẫu dựa trên các thiết kế phòng makeing đưa ra, hỗ trợ phòng kinh doanh trong công tác hội thảo, trưng bày mẫu ở đại lý
5. Quản lý các tài liệu kỹ thuật TDS sản phẩm, bản test sản phẩm, lưu trữ và cung cấp khi có yêu cầu
6. Tìm hiểu sản phẩm đối thủ, hỗ trợ kỹ thuật, thi công sản phẩm tại công trường.
7. Soạn thảo văn bản thi công các loại sản phẩm khi có yêu cầu từ kinh doanh.
8. Đào tạo nhân sự mới phòng Kinh doanh về sản phẩm, hỗ trợ Kinh doanh các vấn đề về sản phẩm khi làm việc với khách hàng.
9. Hỗ trợ Phó giám đốc kỹ thuật trong việc phân tích, sáng chế phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu thế và mô hình hoạt động của Công ty (khi cần).
10. Thực hiện thu thập, phân tích thông tin sản phẩm và xây dựng tài liệu giới thiệu về sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa, kỹ thuật.
Kinh nghiệm: từ 1 năm, ưu tiên trong ngành vật liệu xây dựng : sơn, gạch, đá, thiết bị ...
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, tự tin, khả năng giao tiếp tốt.
Có tinh thần cầu tiến năng động, trung thực.
Khả năng làm việc độc lập.
Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đóng BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty và Nhà nước
Tham gia các hoạt động teambuilding, văn nghệ, event của công ty
Du lịch hàng năm cùng Công ty
Thường xuyên được đào tạo nâng cao kỹ năng trong công việc, đào tạo bài bản
Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Môi trường làm việc năng động thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CT2&3, KĐT Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

