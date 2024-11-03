Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP
- Hưng Yên: Khu công nghiệp Tân Quang, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Lên kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng.
Chỉnh máy thổi HDPE hoặc PET tạo ra sản phẩm đạt chất lượng.
Đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn kĩ thuật cho các thành viên trong công ty.
Giải quyết các lỗi, các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất liên quan đến chất lượng và năng suất.
Đảm bảo máy móc vận hành ổn định, phát hiện xử lí khi máy móc có vấn đề, lên phương án sửa chữa, mua vật tư sửa chữa.
Lên kế hoạch bảo dưỡng bảo trì máy móc trang thiết bị, thực hiện bảo dưỡng bảo trì máy móc.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm trên 1 năm
Có kiến thức cơ bản về vật liệu nhựa và quy trình sản xuất nhựa là một lợi thế
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành máy móc
Chịu được môi trường làm việc trong nhà máy sản xuất
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo ca
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng các ngày lễ lớn, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ
Cơ hội thăng tiến trong ngành sản xuất nhựa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP
