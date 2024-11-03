Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Tân Quang, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lên kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng. Chỉnh máy thổi HDPE hoặc PET tạo ra sản phẩm đạt chất lượng. Đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn kĩ thuật cho các thành viên trong công ty. Giải quyết các lỗi, các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất liên quan đến chất lượng và năng suất. Đảm bảo máy móc vận hành ổn định, phát hiện xử lí khi máy móc có vấn đề, lên phương án sửa chữa, mua vật tư sửa chữa. Lên kế hoạch bảo dưỡng bảo trì máy móc trang thiết bị, thực hiện bảo dưỡng bảo trì máy móc.
Lên kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng.
Chỉnh máy thổi HDPE hoặc PET tạo ra sản phẩm đạt chất lượng.
Đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn kĩ thuật cho các thành viên trong công ty.
Giải quyết các lỗi, các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất liên quan đến chất lượng và năng suất.
Đảm bảo máy móc vận hành ổn định, phát hiện xử lí khi máy móc có vấn đề, lên phương án sửa chữa, mua vật tư sửa chữa.
Lên kế hoạch bảo dưỡng bảo trì máy móc trang thiết bị, thực hiện bảo dưỡng bảo trì máy móc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 1 năm Có kiến thức cơ bản về vật liệu nhựa và quy trình sản xuất nhựa là một lợi thế Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành máy móc Chịu được môi trường làm việc trong nhà máy sản xuất Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo ca
Kinh nghiệm trên 1 năm
Có kiến thức cơ bản về vật liệu nhựa và quy trình sản xuất nhựa là một lợi thế
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành máy móc
Chịu được môi trường làm việc trong nhà máy sản xuất
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng các ngày lễ lớn, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ Cơ hội thăng tiến trong ngành sản xuất nhựa
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng các ngày lễ lớn, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ
Cơ hội thăng tiến trong ngành sản xuất nhựa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIND GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TT19-09, khu 31ha, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

